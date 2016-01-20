اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی نامه‌ای از سوی احمد گواری مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و باشگاهها اسامی نهایی کاندیداهای مجمع انتخاباتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی اعلام شد.

کاندیداهای این دوره انتخاباتی را محمود صیدانلو،سیامک حجت،سینا سعیدی،بابک سودمند،شهزاد کیانی،محمدرضا غفارزاده الماسی،فاطمه ابوالقاسمی ،محمود رضا رضایی،حسین شهریاری و حمیدرضا بتو تشکیل می‌دهند.



مجمع انتخاباتی در تاریخ 3 بهمن ماه راس ساعت 10 صبح با حضور کاندیداهای مشروح برگزار می‌شود.