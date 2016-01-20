۷۰ هزار نفر در حوزه فرش کرمان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زریسفی صبح چهارشنبه در آیین برگزاری دهمین دوره المپیاد دانش‌آموزی فرش دستباف استان کرمان با اشاره به شهرت فرش ایران اظهار کرد: امسال المپیاد کشوری فرش دانش آموزی در سه رشته و دانشجویی در چهار رشته در مشهد برگزار می شود.

معاون امور بازرگانی اداره ‌کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان فرش را معرف تمدن و فرهنگ ایران دانست و گفت: ریزبافت ترین فرش جهان هنر دست ابوالهادی بافنده رفسنجانی با قیمت ۱.۵ میلیارد تومان به فروش رسید.

زریسفی ارزش افزوده فرش را بالای ۹۰ درصد دانست و گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار نفر در بخش فرش در استان کرمان فعالیت می کنند.

وی از تولید سالانه ۲۴۲ میلیارد تومان فرش در استان کرمان خبر داد و یادآور شد: ۲۴۲ هزار متر مربع فرش در کرمان در حال بافت است.

زریسفی با اشاره به صادرات یک میلیارد دلاری فرش افزود: با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها شاهد بهبود صادرات فرش ایرانی خواهیم بود.

معاون امور بازرگانی اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: آمریکا با واردات ۸۰ میلیون دلاری فرش ایرانی بیشترین واردکننده فرش ایرانی به شمار می رود.