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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۵

بالغ بر ۹۳۱ هزار حکم مطالباتی به صورت الکترونیکی ابلاغ شده است

بالغ بر ۹۳۱ هزار حکم مطالباتی به صورت الکترونیکی ابلاغ شده است

مدیرکل امور استان‌های سازمان های تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر بالغ بر۹۳۱ هزار حکم مطالباتی به صورت الکترونیکی ابلاغ شده که از این تعداد ۳۰۵ هزار حکم، مربوط به سه ماهه سوم سالجاری بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا امینی اظهار داشت: تاکنون اطلاعات پایه بیش از ۶۹۰ هزار کارگاه (فعال و نیمه فعال) در سیستم بیمه ای شعب ثبت و فرم درخواست و تعهد نامه مربوطه از کارفرمایان کارگاه های موصوف اخذ شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین نسبت ثبت اطلاعات پایه به کارگاه های مشمول، ۹۶ درصد مربوط به اداره کل شرق تهران بوده است، افزود:  ادارات کل قم، البرز، شهرستانهای استان تهران و زنجان نیز بعد از شرق تهران بیشترین عملکرد را در ثبت اطلاعات پایه دارا بوده اند.

امینی تصریح کرد: ۷ درصد از اطلاعات پایه رانندگان انفرادی سازمان نیز برای الکترونیکی نمودن ابلاغ احکام بیمه شدگان مزبور در سیستم بیمه ای شعب ثبت شده، درصورتی که هیچگونه مجوز و یا دستورالعمل خاصی در این رابطه وجود ندارد.
وی ادامه داد: استان مازندران با ثبت ۴۳ درصد از اطلاعات رانندگان انفرادی استان، بیشترین درصد ابلاغ به این دسته از بیمه شدگان را دارا بوده است.

امینی با بیان اینکه درصد ابلاغ های الکترونیکی سه ماهه مذکور به کل احکام صادره در این دوره، ۲۹درصد بوده است، گفت: بیشترین درصد ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی صادره در دوره زمانی یاد شده ۵۷درصد ومتعلق به استان قزوین بوده و سایر ادارات کل نیز به ترتیب چهار محال و بختیاری، کرمانشاه، مازندران و زنجان بوده اند.
 

کد مطلب 3029668
مهناز قربانی مقانکی

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