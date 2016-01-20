اجرای طرح سلامت معنوی در ۲ بیمارستان استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس خشنود صبح چهارشنبه در بازدید از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: طرح سلامت معنوی بیماران در استان بوشهر در دو بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر و بیمارستان شهید گنجی برازجان بر اساس شیوه‌نامه پیش بینی شده در حال اجرا است.

رئیس ستاد اقامه نماز استان بوشهر اضافه کرد: برای استمرار و کیفیت بخشیدن به این طرح نیاز به حمایت و پشتیبانی جدی مسئولان دانشگاه و بیمارستان است.

وی تاکید کرد: در همه اتاق‌های بیماران می‌بایست اقلام لازم برای اقامه نماز مانند سنگ تیمم و دیگر ابزار ضروری وجود داشته باشد.

حجت الاسلام خشنود با اشاره به اینکه در هیچ شرایطی نماز از انسان ساقط نمی شود افزود: باید این تلقی که فرد بیمار از خواندن نماز معاف است اصلاح شود و شرایط لازم را برای اقامه نماز بر روی تخت بیمارستان مهیا کرد.

وی بر فضاسازی محیط بیمارستان در راستای ترویج فرهنگ اقامه نماز نیز تاکید کرد.

توسعه برنامه‌های فرهنگی بیمارستان

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس نیز گفت: در ارتباط با اجرای طرح سلامت معنوی، بیمارستان همکاری لازم را داشته است و آمادگی دارد این طرح را به نحو مطلوب اجرا کند.

فرهاد عباسی افزود: با وجود کمبود پرسنلی در بیمارستان شهدای خلیج فارس برنامه‌های فرهنگی متعددی برگزار می‌شود و در ارتباط با ترویج فرهنگ اقامه نماز در بخش های بیمارستان هماهنگی‌های لازم را انجام خواهیم داد.

عزم جدی برای اجرای طرح سلامت معنوی

دبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: مشکلات خاصی در بیمارستان وجود دارد که اجرای طرح سلامت معنوی را دشوار می‌سازد اما با همت و تلاش مسئولان بیمارستان و پیگیری‌های مجدانه می‌توان این طرح را به نحو مطلوب اجرا کرد.

حجت الاسلام مجتبی احمدی افزود: با انتصاب مدیر فرهنگی بیمارستان شهدای خلیج فارس امید داریم وضعیت اقامه نماز و برنامه های فرهنگی در بیمارستان شکل بهتری به خود بگیرد.

در پایان این نشست دبیرستاد اقامه نماز استان و دبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه به همراه مسئولان بیمارستان از بیماران عیادت کردند و وضعیت اقامه نماز را از آنان جویا شدند.