دعوت فوتبالیست تاکستانی به دور جدید اردوی تیم ملی دختران

به گزارش خبرنگار مهر، ندا رحمانی کاپیتان تاکستانی تیم ملی فوتبال جوانان با نظر کادر فنی به مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شد.

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال جوانان زیر ۱۹ سال از دوم بهمن ماه در کمپ تیم های ملی آغاز می شود.

ندا رحمانی هم اکنون در لیگ برتر فوتسال بانوان ایران شاغل است و در آمل توپ می زند.

دوندگان استان فردا عازم رقابت های قهرمانی کشور می شوند

دوندگان استان برای شرکت درمسابقات قهرمانی کشور داخل سالن فردا راهی تهران می شوند.

این رقابت ها پنجشنبه و جمعه در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.



هفته دوم لیگ فوتسال استان برگزار شد

در ادامه این رقابت ها و در چارچوب هفته دوم چهار دیدار برگزار و دوبازی با برد و دو بازی با تساوی به پایان رسید.

تیم های پویا قزوین و الماس غرب آبگرم به ترتیب برابر تیم های هیئت فوتبال بیدستان و پردیس اسفرورین با نتیجه مشابه ۴ بر ۲ پیروز شدند.

بازی تیم های بوتیک مارس و المپیک حمزه با تساوی ۲-۲ و دیدار تیم های تربیت بدنی شال و رهروان شاهد هم ۳-۳ شد.

این رقابت ها در سالن بابایی قزوین پیگیری می شود.



بازیکن قزوینی در تیم فوتبال مس کرمان

سعید دقیقی بازیکن قزوینی تیم فوتبال لیگ برتری گسترش فولاد برای نیم فصل راهی کرمان و باشگاه مس شد.

دقیقی نیم فصل اول لیگ برتر را در گسترش تیم دوم شهر تبریز توپ زد و در نیم فصل به تیم مس کرمان لیگ یکی و از تیم های مدعی برای صعود به لیگ برتر پیوست.

دقیقی سابقه بازی در تیم های تراکتور تبریز، پیکان، سایپا و صبا قم در لیگ برتری را در کارنامه دارد.