کمیته نظارت بر تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: کمیته ای به منظور نظارت بر فضای مجازی استان هرمزگان تشکیل شده و وظیفه نظارت بر سایت های فعال دارای مجوز و فاقد مجوز قانونی در استان را برعهده خواهد داشت تا از تبلیغات زودهنگام و تخلفات و جرایم انتخاباتی در فضای مجازی پیشگیری به عمل آورد.

وي با استناد به ماده ۵۲ از قانون انتخابات مجلس و ماده۵۹۸ بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی، بر ضرورت حفاظت از حقوق بیت المال و نقش اساسی و مهم مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی در صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از هزینه بیت المال در جهت منافع اشخاص و جریان های سیاسی تأکید کرد.

اكبري همچنين از برخورد سریع، قاطع و قانونی دادگستری کل استان هرمزگان با هر نوع تضییع حقوق مردم و اموال عمومی و همچنین جلوگیری و برخورد قضایی با هزینه كردن اموال دولتی به نفع کاندیداها و اشخاص و جریان های سیاسی خاص، له يا عليه اشخاص، کاندیداها و جریان های سیاسی رقیب خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه نتایج اولیه تأیید و رد صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان قانون اساسی و شورای بررسی و نظارت بر صلاحیت ها اعلام شده است، خاطرنشان کرد: هر یک از نامزدهای رد صلاحیت شده می تواتند در مدت زمان تعیین شده و در چند مرحله و از طریق قانونی، اعتراض و مستندات خود را اعلام کنند.

وی ضمن درخواست از نامزدهای رد صلاحیت شده و هوادارانشان به سعه صدر و اجتناب از حرکات شتابزده و اقدامات احساسی و یا غیر قانونی، اظهار داشت: هر نوع اقدام غیر قانونی به بهانه اعتراض به نتایج رد صلاحیت ها علاوه بر اینکه خود نشانه ای از عدم صلاحیت فرد معترض و عدم تمکین وی در برابر قانون محسوب می شود، با عکس العمل قانونی و قاطع دستگاه های نظارتی و قضایی استان نیز رو برو خواهد شد.

رئیس ستاد رسیدگی و پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان با بيان اینکه بیان وعده های کذب و غیرمعقول با هدف کسب آراء یا بیان آنچه نقض قانون محسوب می شود، تحت عنوان وعده یا شعار انتخاباتی خود به تنهایی مصداق جرم است، بر لزوم حفظ هوشیاری و رعایت قانون گرایی و اخلاق مداری از سوی نامزدها و ستادهای ایشان در جریان تبلیغات انتخاباتی تأکید کرد.

اکبری همچنین اعلام کرد: ضروری است نامزدهای انتخاباتی و طرفدارانشان از تخریب یکدیگر و بیان اتهامات کذب و ناروا به نامزدها و جریان های سیاسی رقیب به شکل جدی خودداری كنند زيرا دامن زدن به شایعات و طرح اتهامات کذب در راستاي تخریب اشخاص و جریان ها، از مصادیق جرایم و تخلفات انتخاباتی محسوب می شود و به طور قطع از سوی دستگاه قضایی استان و از کانال های قانونی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه سامانه ارتباط مردمی دادگستری کل استان هرمزگان به شماره ۱۰۰۰۲۹۷۲ و کانال تلگرامی آن به شماره ۰۹۳۵۲۲۶۶۹۳۸ در تمام ساعات شبانه روز و به صورت مستمر، آماده دریافت گزارشات مردمی در زمينه جرائم و تخلفات انتخاباتی است، از آغاز برنامه های پیشگیرانه ستاد رسیدگی و پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی استان از طریق صدا و سیماي مرکز خلیج فارس و سایر رسانه های گروهی استان هرمزگان خبر داد.