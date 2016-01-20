خبرگزاری تسنیم نوشت: نشریه آس اسپانیا ادعا کرده است که روابط تجاری باشگاه بارسلونا با حامیان مالی قطریاش به بنبست خورده است و دلیلش هم آن است که قطریها احساس میکنند اعتبارشان از سوی این باشگاه زیر سؤال رفته است. به همین دلیل شرکت سرمایهگذاری قطری که مالک باشگاه پاریسنژرمن فرانسه نیز هست، قصد ندارد به روابط تجاریاش با قهرمان اروپا ادامه دهد.
قطریها که خطوط هوایی آنها نیز اسپانسر اصلی پیراهن بارسلوناست، در حالی قصد دارند به همکاری خود با کاتالانها پایان دهند که قرارداد آنها با این باشگاه در پایان فصل جاری و در تاریخ سیام ژوئن سال ۲۰۱۶ به پایان میرسد. به این ترتیب خوسپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا و مانل آرویو، نایب رئیس باشگاه در حوزه بازاریابی و ارتباطات فرصت دارند تا با اسپانسری جدید وارد مذاکره شوند.
پیش از انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا در سال ۲۰۱۵ که بارتومئو کاندیدای پیروز آن بود، برخی از رقبای انتخاباتی او از جمله خاویر فائوس، مدیر مالی پیشین باشگاه و نیز خوان لاپورتا، رئیس پیشین باشگاه روابط تجاری بارسلونا و قطریها را زیر سؤال بردند، آن را با ارزشهای باشگاه در تضاد دانستند. ظاهراً آن ماجرا و خدشهای که به وجهه قطریها وارد شد، بر بیمیل شدن اسپانسر فعلی باشگاه کاتالانها برای تمدید قراردادش با بارسا تأثیرگذار بوده است.
روابط باشگاه بارسلونا با اسپانسر قطریاش کمرنگ شده است و طرفین قصد تمدید قراردادهای تجاری فیمابین را ندارند.
خبرگزاری تسنیم نوشت: نشریه آس اسپانیا ادعا کرده است که روابط تجاری باشگاه بارسلونا با حامیان مالی قطریاش به بنبست خورده است و دلیلش هم آن است که قطریها احساس میکنند اعتبارشان از سوی این باشگاه زیر سؤال رفته است. به همین دلیل شرکت سرمایهگذاری قطری که مالک باشگاه پاریسنژرمن فرانسه نیز هست، قصد ندارد به روابط تجاریاش با قهرمان اروپا ادامه دهد.
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