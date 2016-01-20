از پروین کمک نخواستم/ با خرید لوبانف قدم خوبی برداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکووچ درباره حضور پرسپولیس در جام شهدا اظهار کرد: این تورنمنت به افتخار شهدا برگزار می شود. کشور کرواسی هم در گذشته چنین شرایطی داشت و یک جنگ در کشور ما در گرفته بود و افراد زیادی از کشور ما به خاک افتادند. باید از بانیان این تورنمنت تشکر کنم که چهار تیمی را انتخاب کردند که مدعی قهرمانی هستند.

وی افزود: تماشاگران قطعا از تماشای این تورنمنت لذت خواهند برد. این تورنمنت در کنار تجلیل از مقام شهدا، یک فایده دیگر هم دارد و آن این است که مسابقات تدارکاتی ما بیشتر می شود و با آمادگی بیشتر وارد لیگ خواهیم شد.

سرمربی پرسپولیس درباره جذب دو دروازه‌بان هم گفت: ما با دروازه‌بان دوم تیم نفت و همچنین الکساندر لوبانف که در تیم ملی ازبکستان است، قرارداد امضا کردیم ولی هنوز منتظریم ببینیم تکلیف سوشا چه می شود. او عضوی از باشگاه است ولی ارگان های مربوطه طبق قانون تصمیم گیری خواهند کرد.

برانکو درباره فیلمی که از وی منتشر شده مبنی بر اینکه از مسئولان باشگاه می‌خواهد که علی پروین را برای جذب مهرداد طهماسبی از تراکتورسازی واسطه کنند، اظهار کرد: از هیچکس کمک نخواستم اما خوشحالم افراد زیادی هستند که می خواهند به ما کمک کنند بخصوص کسانی که از خانواده پرسپولیس هستند. پروین بزرگترین اسطوره پرسپولیس است. خوشحالم او آنقدر به پرسپولیس علاقه دارد که دوست دارد کمک کند. پروین جزو معدود افرادی بود که وقتی نتیجه نمی گرفتیم از ما حمایت کرد. حمایت او برای من خیلی مهم است. باید از او تشکر کنم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص عملکرد دو بازیکن در تیم امید، یادآور شد: قبل از هر چیز خوشحالم که این دو بازیکن علت دعوت خود را ثابت کردند و از حداکثر توان خود مایه گذاشتند و با تمام وجود و قلب خود برای ایران بازی کردند. امیدوارم آنها بتوانند در بازی با ژاپن هم عملکرد خوب خودشان را تکرار کنند. البته این دست مربی است که یک بازیکن چقدر بازی کند و سرمربی از وضعیت تیم خودش مطلع است.

وی در خصوص عملکرد پرسپولیس در نقل و انتقالات نیم فصل خاطرنشان کرد: حداکثر توان‌مان را برای جذب دروازه‌بان گذاشتیم. در میان گزینه هایی که داشتیم بیش از ۲۰ دروازه‌بان معرفی و بررسی شدند. خودتان می دانید وضعیت دروازه‌بان‌های داخلی چطور است. بعضی از آنها خیلی گران هستند. چند پیشنهاد از کشورهای دیگر داشتیم و با انتخاب لوبانف قدم خوبی برداشتیم. او دروازه بان با تجربه ای است.

سرمربی پرسپولیس افزود: البته هیچ ضمانتی نیست که بازیکن بتواند انتظارها را برآورده کند اما لوبانف در مجموع دروازه بان خوبی است. ما امیرعباس آیینه چی را هم جذب کردیم که البته از سایر بازیکنان عقب تر است اما بازیکن با پتانسیل بالایی است. ما فعلا به جذب بازیکن دیگری نداریم چرا که بازیکنان خوبی داریم.