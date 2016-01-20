همایش مدیران ایمنی هوانوردی کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کورش فتاحی در مراسم آغاز همایش مدیران ایمنی هوانوردی کشور در جزیره کیش اظهار داشت: مدیران ایمنی هوانوردی کشور در راستای اهداف توسعه و ارتقا سطح ایمنی، مسائل فنی، الکترونیکی، تجهیزات و امکانات در فرودگاه‌های سراسر کشور با ارائه سخنرانی، راهکارها و آخرین دستاوردهای نوین روز جهان در این همایش شرکت کردند.

وی اظهار داشت: این همایش از تاریخ ۳۰ دي لغایت اول بهمن ماه به مدت دو روز با حضور مدیران منطقه آزاد کیش، علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور، مهابادی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور همچنین مدیران کل فرودگاه‌های سراسر کشور با ایراد سخنرانی و نمایش فیلم و اسلاید در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی خلیج فارس کیش طی مراسمی گشایش یافت.

فتاحی افزود: در این همایش دو روزه طی مراسمی از منشور ایمنی فرودگاه‌های کشور نیز با حضور شرکت کنندگان در این همایش رونمایی خواهد شد.