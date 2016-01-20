۳۵ هزار زن بی سرپرست در کرمانشاه تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خدرویسی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در دیدار خیرین و مسئولان موسسات خیریه که در محل اداره اوقاف استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: خدمات رسانی اداره اوقاف در شهرستان ها و نقاط محروم استان کرمانشاه مشهود است و هزینه های زیادی بر اساس نیات واقفین در این مناطق صورت می گیرد.

وی همچنین از آمادگی کمیته امداد استان برای کمک رسانی به مناطق محروم خبر داد و افزود: در مهر ماه امسال طی جلسه ای که در استانداری برگزار شد اعلام کردیم مراکزی همانند بهزیستی، آموزش و پرورش و زندان ها لیست افراد نیازمند را در اختیار کمیته امداد قرار دهند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: این نهاد در استان ۶۴ هزار خانوار با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است و می توان گفت کمیته امداد غنی ترین دستگاه از نظر مالی برای کمک به نیازمندان است.

خدرویسی از پرداخت ۳ میلیارد تومان کمک هزینه درمانی به مددجویان استان خبر داد و گفت: همچنین ۴ میلیارد تومان کمک هزینه جهت تهیه مسکن و اجازه بها به مددجویان پرداخت شده و نیز در حوزه های فرهنگی و آموزشی نیز خدمات رسانی خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برخی از مسئولین دستگاه ها از وظیفه خود در امر خدمات رسانی آگاهی کافی ندارند، گفت: طی ۹ ماه گذشته ۲۷ میلیارد در بخش اشتغال به مددجویان کمیته امداد استان پرداخت شده است.

خدرویسی تصریح کرد: کمیته امداد کرمانشاه در زمینه اشتغالزایی برای مددجویان توانسته در ۹ ماهه امسال رتبه سوم کشوری را از آن خود کند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی کرمانشاه گفت تعداد زنان بی سرپرست تحت حمایت این کمیته را ۳۵ هزار نفر عنوان کرد و گفت: متاسفانه این تعداد از سوی نهادها و دستگاه های دیگر حمایت نشده اند.

وی از از ارائه تسهیلات مسکن به مددجویان تا سقف ۵ میلیون تومان خبر داد و اظهار داشت: نگاه کمیته امداد به صورتی است که همه افراد آسیب پذیر باید تحت پوشش قرار بگیرند و از چتر حمایتی کمیته امداد بهره مند شوند.

خدرویسی یادآور شد: ۱۲ هزار دانش آموز و دانشجو در مقطع دکتری و ارشد نیز تحت پوشش کمیته امداد استان هستند که یک میلیون تومان کمک هزینه هر ترم آنها را پرداخت می کنیم.