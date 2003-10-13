مباني نشانه شناسي مكتب پاريس در فرهنگستان هنر

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر : حميد رضا شعيري عضو گروه زبان هنري فرهنگستان هنر چهارشنبه 23 مهر اقدام به ايراد يك سخنراني در مورد مباني نشانه شناسي مكتب پاريس مي كند . اين سخنراني در مركز فرهنگي هنري صبا واقع درميدان فلسطين ، نبش سينمافلسطين ، خيابان برادران شهيد مظفر بين ساعت 17 الي 19 برگزار مي شود .

گفتني است مكتب پاريس از مكتب هاي مهم فكري نيمه دو م قرن بيستم به شمار مي رود كه توسط چهره هاي شاخصي مثل اومبرتو اكو د رسطح جهاني گسترش يافته است و تاثيرات مهمي در جهت گيري هاي هنري دهه هاي اخير از خود بجاي گذاشته است .

نمايشگاه آثار نقاشي درنگار خانه ابن سينا

به گزارش روابط عمومي قلمرو غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، نگارخانه فرهنگسراي قانون نمايشگاهي از آثار نقش برجسته حميد رضا وامق مدرسي برپا كرده است . اين هنرمند متولد 1333 و فارغ التحصيل رشته معماري است . وي فعاليت هاي هنري خود را از سن 15 سالگي آغاز كرده است اين هنرمند تاكنون چندين پروژه بزرگ از جمله نقش برجسته روي ديوار 10 متري ساختمان جديد بانك مركزي را اجرا كرده است . فرهنگسراي قانون در شهرك قدس ، خيابان ايران زمين شمالي واقع است . شايان ذكر است نمايشگاه فوق تا 27 مهر برپا خواهد بود .