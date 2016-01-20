ادارات آبادان نقش خود در بهبود سلامت مردم را جدی تر بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی آزاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین اجرای طرح پاکسازی عمومی با قدردانی از تلاشهای کارکنان شهرداری در حوزه های مختلف گفت: مدت زمانی برنامه پاکسازی عمومی شهر به دست فراموشی سپرده شده بود که جا دارد که به طور ماهانه این طرح در شهر اجرا شود.

وی افزود: اجرای این طرح هرچند که به طور نمادین انجام می شود، اما یادآوری آنست که ما به شهر پاک و پاکیزه نیاز داریم.

موسوی آزاد تصریح کرد: اینکه شهرداری در اجرای طرح پاکسازی پیشگام شود خوب است اما اینکه به تنهایی این کار را عهده دار و به انجام برساند قابل قبول نیست، باید ارگانهای مختلف چه در حوزه شهر و چه در حوزه شهرستان حتی در مناطق روستایی به این مسئله ورود کنند و آن را به طور جدی و عملی اجرایی کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان یادآور شد: شاید در برخی از مناطق شهری امکان ارائه خدمات روزانه و مستمر وجود نداشته باشد به همین دلیل نیاز است تا در قالب بسیج همگانی نسبت به پاکسازی عمومی اقدام کنیم.

موسوی آزاد با اشاره به نامگذاری ۲۹ دی ماه تا پنجم بهمن ماه هر سال به عنوان هفته هوای پاک از «ارزش من در حفظ هوای پاک است» به عنوان شعار امسال هفته هوای پاک نام برد و گفت: در شهرستان آبادان صنایع سنگین مختلفی فعالیت دارند که حمل و نقل بسیار زیاد و سنگینی نیز دارند، به که از حیث آلودگی هوا به سلامت مردم آسیب می رسانند.

وی افزود: اگر چه اقدامات خوبی در صنایع مختلف صورت گرفته اما باز هم ما با آن نقطه ای که برای سلامت مردم تهدیدی وجود نداشته باشد، دست نیافته ایم به همین دلیل نیاز است تا به طور جدی به این موضوعات نگاه شود.

موسوی آزاد با اشاره به اینکه ارگانهای مختلفی در سطح شهر در بهبود سلامت مردم نقش دارند نه تنها اداره محیط زیست اظهار کرد: در ۶ ماهه دوم سال در اکثر شهرها شاهد آلودگی بیشتر هستیم که اخبار آن از طریق رسانه ها نیز به گوش می رسد، خوشبختانه در شهرستان آبادان به دلیل عدم وارونگی و جابه جایی خوب هوا این وضعیت در شهر ماندگار نیست و جابه جا می شود که اگر ماندگار می شد وضعیت بدتری نسبت به اکنون داشتیم.

وی با اشاره به تعامل و ارتباط خوب واحد خدمات شهری شهرداری با سایر دستگاه ها ابراز امیدواری کرد تا همگان دست در دست یکدیگر داده تا کارهای زمین مانده شهر را به نحو مطلوبی به انجام برسانند.