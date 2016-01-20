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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۵

مدیر بندر شهید باهنر:

۱.۶ میلیون کالا در بندر شهید باهنر تخلیه و بارگیری شد

۱.۶ میلیون کالا در بندر شهید باهنر تخلیه و بارگیری شد

بندرعباس - مدیر اداره بنادر و دریانوری شهید باهنر از تخلیه و بارگیری بیش از یک میلیون و ۶۲۰ هزار تن کالای نفتی و غیرنفتی طی ۹ ماه سال جاری در این بندر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمد محسنی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ۹ ماهه امسال اداره بنادر شهید باهنر اظهار داشت: طی این مدت، جابجایی یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۳۶۸ تن کالای غیرنفتی و ۳۲۱ هزار و ۸۲۹ تن کالای نفتی به انجام رسید که در بخش نفتی ۱۱ درصد افزایش در این فعالیت ها به ثبت رسید.

وي عنوان كرد: طی ۹ ماهه سال جاری، ۴۰ هزار و ۹۸۴ تن کالای غیر نفتی به این بندر وارد شده که نسبت به سال گذشته ۷۴ درصد کاهش داشته است.

مدیر اداره بنادر و دریانوری شهید باهنر خاطرنشان کرد: در این مدت، یک میلیون و ۹۲ هزار و ۵۶۹ تن کالاهای غیر نفتی و ۷۹ هزار و ۸۲۳ تن کالای نفتی از این بندر صادر شد که در بخش کالاهای غیر نفتی ۱۱ درصد و کالاهای نفتی ۱۱۳ درصد افزایش داشته است همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۹۸ TEU کانتینر یخچالی به امارات عربی متحده صادر شده است.

وی ادامه داد: طی ۹ ماهه سال جاري، ۸۳ هزار و ۷۲۴ تن نیز کالای غیر نفتی از این بندر تزانزیت شد که عمده آنها خودروی سبک بود و بیش از دو هزار و ۶۴۴ فروند شناور طی سال جاری تردد کردند که در زمینه پذیرش شناورهای فلزی ۹ درصد افزایش وجود دارد.

مدیر اداره بنادر و دریانوری شهید باهنر رقم مجموع مسافران جابجا شده از طریق بنادر شهید باهنر و شهید حقانی را بالغ بر یک میلیون و ۹۷۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: طی این مدت، حدود ۲۶ هزار نفر مسافر از طریق مسیرهای دریایی به بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس جابجا شدند.

کد مطلب 3029715

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