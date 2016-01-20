طرح پاکسازی نقاط آلوده در قزوين اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندهان پلیس مبارزه با مواد مخدر و آگاهی استان در نشست خبری برخی اقدامات پلیس در روزهای گذشته را تشریح کردند.

سرهنگ محسن قلی پور در این نشست اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان قزوين روز گذشته طرح پاكسازی نقاط آلوده را در اين شهرستان اجرا کردند كه در نتيجه آن ۱۰ خرده فروش و نگهدارنده مواد دستگير شدند.

وی اضافه كرد: همچنين ماموران انتظامی شهرستان تاکستان با اجرای اين طرح موفق شدند سه کيلو ۲۷ گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند که در این رابطه ۱۱ خرده فروش و نگهدارنده مواد مخدر در اين شهرستان دستگیر شدند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان قزوين یادآورشد: ماموران انتظامی شهرستان آبيک نيز با اجرای طرح پاكسازی نقاط آلوده در اين شهرستان توانستند ۱۲ نگهدارنده مواد مخدر را دستگير كنند.

سرهنگ قلی پور دستگيری ۱۲ خرده فروش و نگهدارنده مواد مخدر را از ديگر اقدامات پليس در شهرستان البرز و بوئين زهرا برشمرد و خاطرنشان كرد: اجرای طرح پاكسازی نقاط آلوده و دستگيری خرده فروشان و نگهدارندگان مواد مخدر در روزهای آينده نيز ادامه خواهد داشت.

کشف کالای قاچاق در قزوين

رئيس پليس آگاهی استان قزوين نیز از کشف ۲۷۰ ميليون ريال کالای قاچاق در دو عمليات پليسی در اين استان خبر داد.

سرهنگ علی حسين حسينی نژاد هم در این نشست گفت: در راستای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالاهای ممنوعه، ماموران يگان امداد شهرستان البرز حين كنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه قزوين به تهران به دو دستگاه سواری پرايد مشكوك و دستور ايست صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی ماموران از هر دو خودرو تعداد ۵ هزار و ۳۴۸ عدد پوشاک، ۸۰ بسته دستمال کاغذی، و۶۰ عدد ظروف آشپزخانه کشف شد و خودروها به همراه کالاهای کشف شده توقيف شدند.

سرهنگ حسينی نژاد بیان كرد:همچنين ماموران شهرستان بوئين زهرا در اقدامی ديگر از يك دستگاه سمند در بلوار شهيد بهشتی اين شهرستان تعداد ۳۵۳ ثوب شلوار لی و کتانی و تعداد ۴۲۰ رشته کمربند قاچاق كشف کردند که يك نفر در اين خصوص دستگير شدند و تحويل مراجع قضايی دادند.

وی از شهروندان خواست با ارائه اطلاعات خود در خصوص قاچاقچيان با شماره تماس ۲۱۸۲۶۴۷، در حمايت و پشتيبانی از تولید ملی سهيم باشند.

حسینی نژاد گفت: ارزش كالاهای قاچاق كشف شده توسط ماموران حدود ۲۷۰ ميليون ريال است.