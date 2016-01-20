به گزارش خبرنگار مهر، رخساره فضلی ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش استانی پرورش مهارتهای تفکر در کودکان، در جمع خبرنگاران افزود: برنامههای زبانآموزی از سال آینده اجرا میشود و ارتقای کیفیت برنامههای درسی ارائهشده در سطح پیشدبستانی و تطابق آن با استانداردهای آموزشی نیز، مقولهای است که به آن تأکید جدی میشود.
وی به تعداد نو آموزان در کلاسهای پیشدبستانی اشاره کرد و افزود: سال گذشته بیش از ۲۶ هزار نوآموز در کلاسهای چندپایه کمجمعیت شرکت کردند و در حال حاضر ۳۹ هزار مربی پیشدبستانی در سطح کشورفعالیت میکنند.
مدیرکل آموزش پیشدبستانی وزارت آموزشوپرورش گفت: ۹۹ درصد از این مربیان در فضاهای غیردولتی کار میکنند و در این میان باید جایگاه واقعی خود را درک کرده و بدانند که تربیت ذیقیمتترین سرمایههای کشور را بر عهدهدارند و نباید سلیقهای رفتار کنند.
فضلی تأکید کرد: برای نظارت جامع و ارتباط دوسویه با همه پیشدبستانیهای کشور، نرمافزاری طراحیشده که منجر به ارتباط مستمر بین ستاد با استان، منطقه، شهر، دهستان و کلاس درس میشود.
وی افزود: با راهاندازی این نرمافزار، همه آموزشهای ارائهشده در پیشدبستانی مورد رصد قرار میگیرد و مربیان نیز میتوانند از مزایای ارتباط با ستاد بهرهمند شوند.
فضلی تصریح کرد: سال گذشته در حوزه عدالت همه کشور را ازنظر ضریب محرومیت دستهبندی کرده و محرومترین نقاط کشور را با ضریب ۹ شناسایی کردیم تا بتوانیم کودکان این مناطق را با هزینه دولت از آموزشهای پیشدبستانی بهرهمند کنیم.
وی بابیان اینکه در روستاهای دورافتاده، از کلاسهای چندپایه کمجمعیت بهعنوان پیشدبستانی استفاده کردیم گفت: هدف ما این است که کودکان محروم بتوانند با حضور در این کلاسها با زبان و واژههای فارسی، رنگها و محیط زندگیشان آشنا شوند.
مدیرکل آموزش پیشدبستانی وزارت آموزشوپرورش افزود: اگر مربیان پیشدبستانی جایگاه خود را درک کنند، نظام تعلیم و تربیت نیز در برابر آنها کرنش خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مربیان برای کسب تخصص هیچ راه گریزی ندارند و اگر کسی بخواهد کار خود را در این زمینه ادامه دهد باید حتماً متخصص شود افزود: دولت نیز وظیفه دارد برای دستیابی به این هدف مربیان را حمایت کند.
وی اظهار کرد: هماکنون استخدام نیروهای پیشدبستانی جزو برنامههای اولویتدار دولت نیست و آنچه که برای وزارت مهم است این است که از افراد متخصص و فردی حرفهای در این دوره استفاده کند.
مدیرکل آموزش پیشدبستانی وزارت آموزشوپرورش گفت: موضوع صلاحیت حرفهای مربیان دوره پیشدبستانی بحث جدی و در حال نهایی شدن است.
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