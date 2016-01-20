به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد میرعمادی ظهر چهارشنبه در دیدار با خدام حرم حضرت معصومه(س) در دفتر خود ضمن تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: از شما تشکر می کنیم که به استان ولایت مدار لرستان سفر کردید.

مردم لرستان یک دست عاشق اهل بیت(ع) هستند

وی با بیان اینکه مردم لرستان یک دست عاشق اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) هستند، عنوان کرد: ارادت مردم لرستان به اهل بیت(علیهم السلام) در طول تاریخ زبانزد عام و خاص بوده و همواره پشتیبان و حامی مرجعیت بوده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی از لرستان بوده و مردم لرستان تکیه گاه ایشان بوده اند، ادامه داد: وقتی اساتید از قم از ایشان خواستند به قم بروند مردم لرستان مخالفت کردند و می خواستند از برکات ایشان در استان بهره ببرند که ایشان به دلیل فراهم بودن بستر از استان رفتند اما مکاتبات ایشان با مردم استان و برخی معتمدین و علماء و روحانیت داشتند.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: مردم لرستان همواره ارتباط محکمی با مرجعیت قم داشته و دارند و افتخار ما این است قریب به اتفاق لرستان مقلد مقام معظم رهبری هستند.

وی افزود: برای پی بردن به عظمت حضرت فاطمه معصومه(س) جمله نورانی در زیارت نامه ایشان امده که از ایشان درخواست شفاعت کرده و می گوید شما از شانی از شئون الهی برخورداری کافی بوده و خود این جمله دلالت بر عظمت ایشان دارد.

تبیین ابعاد شخصیتی حضرت معصومه(س)

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مراجعه به زیارت نامه حضرت معصومه(س) شان و جایگاه حضرت را به ما نشان می دهد، خاطرنشان کرد: اولین شان ایشان که در همین زیارت نامه هم آمده شان شفاعت است که این شان ازآن کسی است که خداوند از او راضی و خشنود باشد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه شفاعت بدون اذن الهی نیست، یادآور شد: شان عصمت شان دیگر ایشان است که آن را امام رضا(ع) در روایت معروفی بیان کرده و فرمودند هر کس معصومه(س) را در قم زیارت کند مرا زیارت کرده است.

وی با بیان اینکه عصمت منحصر به افراد مشخص است، عنوان کرد: اما ایشان کسانی بودند که به طور قطع پاکی و طهارت در زندگی آنها وجود داشته است و وقتی امام معصوم به ایشان لقب معصومه می دهد معلوم است که شخص بزرگی بوده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه شان عصمت نشان می دهد قول و فعل و عمل حضرت معصومه(س) برای ما حجت شرعی است، ادامه داد: شان کرامت به عنوان کریمه اهل بیت شان دیگر ایشان است که نشانه برخورداری از اصالت و جایگاه اجتماعی حضرت معصومه(س) است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه کریمه از القابی است که ائمه اطهار(علیهم السلام) به حضرت معصومه(س) داده اند، تصریح کرد: اقتضای کریمه اهل بیت بودن این است که هیچکس از در خانه ایشان ناامید برنمی گردد و تمام معجزات و کرامات پیامبران و اولیای الهی برخواسته از کرامت است.

ولایت ریشه در عدالت و عصمت دارد

وی با اشاره به اینکه برخی معتقدند شان ولایت نیز برخواسته از عصمت و کرامت است، افزود: ولایت ریشه در عدالت و عصمت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خاطرنشان کرد: با توجه به این جایگاه والای حضرت فاطمه معصومه(س)، کار شما عزیزان به عنوان سفیران کریمه اهل بیت در راستای تکمیل رسالت ایشان است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه دیدار برادر بهانه ای برای هجرت حضرت معصومه(س) بود، یادآور شد: ایشان در زمان حیات و ممات خود اسلام و مکتب اهل بیت(علیهم السلام) را معرفی کردند.

وی عنوان کرد: حضرت فاطمه معصومه(س) در زمان حیات پرچم اسلام را با این سفر به شهرهای مختلف برده و پس از وفات نیز نگینی برای حوزه های علمیه و علما و روحانیت شدند که در اطراف حرم ایشان معارف اهل بیت را فراگرفته و به دنیا آموزش دهند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در روایات یکی از علائم آخرالزمان این است که علوم اهل بیت(علیهم السلام) از قم به سایر نقاط دنیا منتشر می شود، ادامه داد: شیخ زکزاکی در آفریقا، شیخ نمر در عربستان، شیخ سلمان در بحرین، سید حسن نصرالله در لبنان و موارد فراوان دیگر نمونه هایی از این مسئله هستند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه کار شما سفیران نیز یکی از راه های نشر علوم اهل بیت(علیهم السلام) و ایجاد محبت در دلهاست، تصریح کرد: این کار شما دلها را متوجه حضرت فاطمه معصومه(س) کرده و عشق مردم به اهل بیت(علیهم السلام) را افزایش داده و آنها را از گناه باز می دارد.

دنیا تشنه معارف اهل بیت(ع) است

وی با بیان اینکه دنیا تشنه معارف اهل بیت(علیهم السلام) هستند، افزود: علی رغم شیطنت ها و توطئه های استکبار جهانی در رواج اسلام هراسی، شیعه هراسی و ترس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قدرتمند در دنیا نقش آفرینی می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خاطرنشان کرد: دیروز وزیر خارجه عربستان مطلبی نوشت که در آن ذکر کرده بود ما چگونه با ایران مبارزه کنیم در حالی که صدور انقلاب در راس برنامه ها و قانون آنها است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه آنها عاجزتر از آنند که جلوی صدور انقلاب را بگیرند، یادآور شد: آفریقا روزی ۵۰۰ شیعه داشت اما اکنون حدود ۲۵ میلیون شیعه دارد.

وی با بیان اینکه شعاع چراغی که در قم روشن است همه را فرا می گیرد، عنوان کرد: کار شما بسیار مبارک و تاثیرگذار است بنده نیز در خطبه های نماز جمعه گذشته حضور شما را اعلام کردم و از مردم خواستم که از برنامه های شما استقبال کنند.

کمک های مطلوب مردم لرستان برای بازسازی عتبات عالیات

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه ستاد اربعین لرستان در سالجاری برترین ستاد اربعین کشور بود، ادامه داد: بزرگترین چادر پذیرایی در مرز مهران مربوط به لرستان بود و در کشور عراق نیز دو موکب بزرگ پذیرایی مربوط به لرستان بودند که اینها نشانه محبت مردم لرستان به اهل بیت(علیهم السلام) است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه مردم لرستان در استقبال از ضریح مطهر امام حسین(ع) بسیار خوب عمل کردند، تصریح کرد: در استقبال از ضریح تا نیمه های شب حضور داشتند و برای خروج از شهر به دلیل ازدحام جمعیت تا ظهر نتوانستند ضریح را خارج کنند.

وی به کمک های بسیار خوب مردم لرستان به عتبات عالیات اشاره کرد و افزود: در حال حاضر یک درب از حرمین عسگریین در لرستان با کمک مردم در حال ساخت است که همه اینها نشانه عشق و ارادت مردم لرستان به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) است.