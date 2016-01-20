رئیس جمهور چین در راه تهران/ سند مشترک جامع راهبردی امضا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سند مشترک جامع راهبردی ایران و چین در سفر آتی رئیس جمهور چین به تهران امضا خواهد شد.

چینی ها با بیش از ۶۰ کشور جهان این سند را امضا کرده اند که سند پیش رو از جامع ترین اسنادی است که به امضای مقامات چینی و همتایان خارجی شان رسیده است. این سند در موضوعات متعدد سیاسی، اقتصادی و بین المللی خواهد بود.

علاوه بر این در این سفر چند سند همکاری بین تهران - پکن در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و رسانه‌ای امضا می شود.

ژی جین‌پینگ در نخستین سفر خاورمیانه ای خود روز گذشته به عربستان رفته و در ادامه راهی مصر می شود. وی شنبه سوم بهمن ماه به ایران سفر خواهد کرد.

رئیس جمهور چین را هیئتی عالیرتبه از مقامات این کشور از جمله وزیران خارجه، بازرگانی، گمرک، اقتصاد و رئیس سازمان انرژی اتمی همراهی می کنند.

گفتنی است چین مهمترین شریک تجاری ایران در دوران تحریم بوده که حجم مبادلات دو کشور به بیش از میلیارد دلار در سال می رسد. همچین قرار است چینی ها در پروژه بازطراحی راکتور اراک با شرکت های ایرانی همکاری کنند.