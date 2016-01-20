استقرار سامانه پیشرفته در مناطق مرزی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بخش مطبوعاتی شورای امنیت روسیه با اعلام این خبر افزود: استراتژی هایی که به لحاظ امنیتی در روسیه تدوین شده عامل اتخاذ چنین تصمیمی شده است.

براساس گزارش اعلام شده «آلکساندر گربنکین» دستیار دبیر شورای امنیت روسیه در این باره اظهار داشت: به منظور تامین امنیت ملی استقرار مرحله به مرحله سامانه های پیشرفته، چند منظوره و در سطح بالای فناوری در مرزهای دولتی روسیه برنامه ریزی شده است.

نام ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از تهدیدات امنیت ملی روسیه در استراتژی امنیت ملی این کشور ذکر شده است؛ امری که نشان می‌دهد روابط با غرب تا چه حد در سال‌های اخیر تیره شده است.