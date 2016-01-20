فراخوان کنگره شعر مدافعان حرم تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ­سرای اندیشه، محسن عرب‌خالقی دبیر کنگره شعر مدافعان حرم با بیان این که حدود ۳ هفته است که فراخوان نخستین کنگره شعر مدافعان حرم منتشر شده است، اظهار داشت: تا به حال ۴۰۰ اثر به این کنگره رسیده، که از این تعداد، ۴۰ اثر در شب شعر مدافعان حرم حوزه هنری شرکت داشتند که از بخش داوری کنار گذاشته شدند.

عرب خالقی ضمن اعلام تمدید کنگره شعر مدافعان حرم تا ۱۰ بهمن ماه افزود: با توجه به تجربه کنگره‌های قبل، امید است در روزهای آخر آثار بیشتری به دبیرخانه ارسال شود.

وی گفت: در چند ماهی که در سوریه بودم، متوجه شدم که جوانان و نوجوانان سوری، شعرها و سرودهای عربی و فارسی که در رابطه با دفاع از حرم و مدافعان حرم ساخته شده و خوانده شده است را حفظ کرده و زیر لب زمزمه می­کنند که این امر تقویت روح حماسی مردم سوری را به همراه دارد.

عرب خالقی در انتها با اشـاره به اختتامیه این کنگره در روز ولادت حضرت زینب(س) افزود: ان شاءالله در اختتامیه­‌ای که به همین منظور در روز ولادت حضرت زینب(س) برگزار می­کنیم بنا داریم ضمن تجلیل از آثار برگزیده از خانواده جوان ترین شهدای مدافع حرم تقدیر بعمل آوریم.

نخستین کنگره شعر مدافعان حرم در قالب شعر کلاسیک به منظور تثبیت و بسط ادبیات مقاومت، پاسداشت رشادتها و دلاوری‌های غیورمردان مدافع حرم و تولید هر چه بیشتر آثار فاخر با موضوع شهدای مدافع حرم، سربازان مدافع حرم، و ماهیت دفاع از حرم آل‌الله(ص) با نگاه ويژه به عنصر حماسه و عاطفه در شعر برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این کنگره اشعار خود را در قالب شعر کلاسیک تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ به پست الکترونیکی ارسال کنند.