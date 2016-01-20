به گزارش خبرگزاری مهر،محمود صدیقی با بیان این مطلب افزود: با توجه به کمبود بیمارستان و تخت بیمارستانی در کشور و همچین دغدغه‌های دست‌اندرکاران حوزه بهداشت و درمان، برگزاری چنین نمایشگاهی ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی گفت: در حال حاضر در چهار کشور چین، روسیه، آلمان و امارات متحده عربی چنین نمایشگاهی در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود.

صدیقی با بیان اینکه این نمایشگاه روز جمعه دوم بهمن ماه سال‌جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، افزود: این نمایشگاه تا 5 بهمن دایر است و با توجه به تغییرات شگرفی که پیشرفت علم و تکنولوژی در روند رشد صنایع و تولیدات ایجاد کرده است، برگزاری نخستین نمایشگاه بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی می‌تواند در تولید و بهبود کیفی در این حوزه مفید باشد.

مجری نخستین نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی در ادامه با بیان اینکه این نمایشگاه در فضایی به وسعت پنج هزار متر مربع در سالن‌های 10 و 11 برگزار می‌شود، افزود: شرکت‌های معتبری از کشورهای فرانسه، انگلستان و آلمان آمادگی خود را برای حضور در این نمایشگاه اعلام کرده‌اند و ما پیش‌بینی می‌کنیم در روزهای آینده بر تعداد کشورهای علاقه‌مند به شرکت در این نمایشگاه افزوده شود.

وی گفت: شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی که در زمینه تولید، بازرگانی و خدمات مرتبط با این گروه کالایی فعالیت دارند، در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و برگزاری این نمایشگاه گامی بلند در راستای ارایه نوآوری‌ها و تولیدات مدرن این رشته از صنعت محسوب می‌شود.

صدیقی ابراز امیدواری کرد: نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی مورد استقبال شرکت‌های ساختمانی، شرکت‌های انبوه‌ساز، سرمایه‌گذاران، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خیرین کشورمان قرار بگیرد.

وی در ادامه اهداف دیگر در برگزاری این نمایشگاه را «معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در کشور در زمینه تولید، بازرگانی و خدمات مربوط به بیمارستان‌سازی»، «شناسایی و معرفی مشکلات، موانع و نقاط ضعف موجود در این صنعت و تلاش در جهت جلب حمایت سازمان‌های دولتی ، «ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی و کارآفرینی»، «آشنایی با نوآوری‌ها و تلاش برای رسیدن به استانداردهای جهانی» و «ایجاد فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی در راستای ارتقاء کیفیت تولیدات» اعلام کرد.

نخستین نمایشگاه بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی روز جمعه ساعت 10 صبح با حضور مسئولان وزارت بهداشت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گشایش خواهد یافت.