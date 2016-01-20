تیموریان بهترین جایگزین نکونام بود/ خط دفاعی مقابل ژاپن ترمیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پرسپولیس در جام شهدا اظهار داشت: همین که اسم این جام، شهدا است این تعهد را برای ما ایجاد می‌کند که بهترین عملکرد را در این بازی‌ها داشته باشیم.

وی افزود: ما تمام بازیکنان‌مان را برای این مسابقات در اختیار داریم و دو بازیکن جدیدی که جذب کردیم هم در این مسابقات در لیست خواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در خصوص جذب آندرانیک تیموریان خاطرنشان کرد: جواد نکونام بازیکن خوب و تاثیرگذاری در نیم فصل اول برای ما بود که ما برای پر کردن نامش گزینه های مختلف را بررسی کردیم و بهترین این گزینه ها آندرانیک تیموریان بود و به خاطر جذب او از باشگاه نیز تشکر می کنم.

جلالی در رابطه با جذب مهدی دغاغله نیز توضیح داد: امیدواریم او بتواند به روزهای خوبش برگردد و یکی از بهترین بازیکنان لیگ برتر باشد زیرا خود مهدی دغاغله نیز این انگیزه را دارد و می‌خواهد که به زودی روزهای خوبش را در سایپا تکرار کند و به همین خاطر با پایین ترین مبلغ قرارداد به جمع سایپایی ها اضافه شد. هم حضور او برای ما یک فرصت است که بتوانیم از دغاغله بهترین استفاده را داشته باشیم و هم خود او نیز باید از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پایان در خصوص بازی تیم امید ایران برابر ژاپن نیز گفت: ملی پوشان ما بازی سختی را برابر ژاپن پیش‌رو دارند، زیرا ژاپن ۵ دوره بدون وقفه در المپیک حضور داشته و در مسابقات پیشین المپیک نیز به رتبه چهارم رسیده است. بازیکنان ما بازی راحتی را پیش رو ندارند و امکانات فوتبال ژاپن با فوتبال ما قابل مقایسه نیست، اما ما نیز چند ماه است که تیم‌مان تمرینات خوبی را پشت سر می گذارد. البته در دفاع یکسری مشکلاتی وجود دارد که امیدوارم مربیان متقاعد شوند تا خط دفاعمان ترمیم شود.