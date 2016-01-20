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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۵۰

معارضان سوریه خبر دادند؛

تهیه لیست معارضان شرکت کننده در نشست ژنو/تروریستها جزئی از لیست!

تهیه لیست معارضان شرکت کننده در نشست ژنو/تروریستها جزئی از لیست!

هیئت معارضان سوری امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای از آماده شدن اسامی نمایندگان این هیئت در نشست صلح سوریه در ژنو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اسامی معارضان سوری شرکت کننده در نشست صلح سوریه توسط اعضای هیئت معارضان اعلام شد.

بر اساس این گزارش، هیئت معارضان سوری در بیانیه خود اعلام کرده است که «محمد علوش» مسئول دفتر سیاسی گروه موسوم به «جیش الاسلام» به عنوان مذاکره کننده ارشد در نشست سوریه شرکت خواهد کرد.

این در حالی است که گروه موسوم به «جیش الاسلام» یک گروه تروریستی تمام عیار بوده و در بسیاری از جنایت ها علیه مردم سوریه دست داشته است.

معارضان سوریه همچنین اعلام کرده اند که ارتش آزاد نیز در نشست صلح سوریه شرکت خواهد کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه، معارضان سوری پیش شرطی را برای شرکت در نشست ژنو مطرح کرده اند و آن عقب نشینی نیروهای امنیتی از شهرهای تحت کنترل خود است. این در حالی است که پیشتر نخست وزیر ترکیه چنین پیش شرطی را برای برگزاری نشست ژنو مطرح کرده بود.

گفتنی است، قرار است نشست صلح سوریه در 25 ماه میلادی جاری در ژنو برگزار شود، با این تحولات چند روز اخیر از جمله طرح پیش شرط های گوناگون و تصمیم معارضان برای اعزام تروریست ها به ژنو به نظر نمی رسد این نشست در موعد مقرر خود برگزار گردد.

کد مطلب 3029757

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