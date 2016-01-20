به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، هشتمین دوره جشنواره سراسری داستان انقلاب دوشنبه ۵ بهمن ماه با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، مصطفی جمشیدی دبیر هنری، علی قربانی دبیر اجرایی و داوران این دوره از جشنواره، جمعی از نویسندگان و اهالی ادبیات كشور و همچنین شركت‌كنندگان در جشنواره ساعت ۱۷:۳۰ در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

حسین فتاحی، محسن پرویز و منیژه آرمین به عنوان داوران بخش بزرگ‌سال و یوسف قوجق، نرگس آبیار و اصغر عزتی پاك به عنوان داوران بخش نوجوان هشتمین جشنواره داستان انقلاب در اختتامیه این جشنواره حضور خواهند داشت.

۲۶ اثر در بخش‌های رمان و داستان كوتاه نوجوان و ۳۰ اثر در بخش بزرگ‌سال این دوره از جشنواره داستان انقلاب به مرحله نهایی داوری راه پیدا كردند و در روز اختتامیه نفرات برتر معرفی می‌شوند.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم می‌توانند در زمان یاد شده به تالار سوره حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه كنند.