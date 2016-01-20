آموزش «اخلاق شهروندی، سیره محمدی» به دانش آموزان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره «شهرمهر» با محوریت و شعار «اخلاق شهروندی؛ سیره محمدی» به دنبال آن است که ضمن معرفی سیره و شخصیت والای پیامبر اکرم (ص)، مجموعه آموزه های اخلاق شهروندی از جمله آداب همسایه داری، آپارتمان نشینی، استفاده از حمل و نقل عمومی، پاسداشت محیط زیست، احترام به قانون، محبت به سالمندان و معلولان، مسووليت پذيري، مشارکت اجتماعی و ... را از روایات و احادیث نبوی احصاء نموده و در قالب های نو و مخاطب پسند به شهروندان انتقال دهد. این جشنواره که به همت شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۲۰ شهرداری تهران به اجرا درآمده است، در تلاش است که اقشار مختلف شهروندی را با هنجارها و ارزش های اخلاق شهروندی بر اساس سیره رفتاری رسول اکرم(ص) آشنا سازد.

در فاز نخست برگزاری این جشنواره، با همکاری مدارس سطح ناحیه و حضور پرشور دانش آموزان و استقبال گسترده اولیا و مربیان، کارگاه های آموزشی "اخلاق شهروندی؛ سیره محمدی" با سبک متفاوت و مخاطب پسند پرده خوانی توسط روحانی شناخته شده رسانه ملی، حجت الاسلام والمسلمین محمدی، برگزار شد.

امید کشاورز شهردار ناحیه ۳ منطقه ۲۰ با اعلام این خبر تاکید کرد: جشنواره «شهرمهر» با مشارکت مدارس، مساجد، پایگاه بسیج، حوزه علمیه و همکاری خانه های «خانواده و سبک زندگی»، «اخلاق و مهارت های اجتماعی» و «قرآن و عترت» سرای محلات برگزار خواهد شد.

وی با اعلام اینکه علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از اخبار روند اجرایی جشنواره، به پایگاه اطلاع‌رسانی www.shahremehr.ir مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: مسابقات حفظ، تفسیر و قرائت سوره محمد(ص) به عنوان یکی دیگر از فعالیت های در نظر گرفته شده در چارچوب جشنواره فرهنگی-اجتماعی «شهرمهر» در سطح مدارس برگزار می شود.