آغاز مذاكرات ايران، هند و پاكستان در مورد اجراي خط لوله صلح

مقصود الحسن نوري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب گفت : هياتي از پاكستان براي گفت وگو با ايران درباره زمان اجراي اين خط لوله ، قيمت گاز ، نحوه اجراي خط لوله و تامين امنيت آن و …وارد ايران شده و مذاكرات در اين خصوص نيز آغاز مي شود.

وي درباره تاخير در اجراي خط لوله صلح گفت : اين خط لوله بايد تا سال 2009 به پايان برسد، اما متاسفانه در اجراي آن بسيار تاخير وجود دارد .

نوري درباره علل اين تاخير گفت : به اعتقاد من هنوز عزم جدي براي اجراي اين خط لوله در ميان كشورها وجود ندارد؛ به عبارتي ديگر كشورها بايد درباره اين تصميم مهم نگاه جدي تري داشته باشند.

وي گفت : در صورتي همكاري ، اين خط لوله مي تواند درمدت چهار سال اجرا و به پايان برسد كه اين امر نيازمند همكاري كشورها است .

پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات سياسي پاكستان در پاسخ به سوال مهر مبني براينكه چرا پاكستان در تامين امنيت منطقه براي حفاظت از خط لوله با مشكل مواجه شده است، گفت : متاسفانه در بعضي ازمناطق مانند سيستان و بلوچستان با مشكل تامين امنيت مواجه هستيم، اما كشور پاكستان درباره اين موضوع تصميمات جديدي را خواهد گرفت.

وي گفت : هم اكنون كشور پاكستان اقدامات خود را درباره ساخت اين خط لوله آغاز كرده است .

نوري درباره فشار آمريكا براي اجرا نشدن اين خط لوله و اظهارات پرويز مشرف مبني براحتمال چشم پوشي از اين طرح، گفت : هند و پاكستان از سويي نيازمند انرژي و تامين امنيت انرژي خود هستند و از سويي ديگر همانند ايران بايد از انرژي هسته اي برخوردار باشند. به هر حال كشور پاكستان به گاز ايران بسيار علاقمند بوده و سعي در اجراي اين طرح دارد .