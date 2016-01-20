درآمد کم و بیکاری جوانان نگرانی اصلی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طیبی ظهر چهارشنبه در مراسم گشایش ساختمان جهاد دانشگاهی استان فارس، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه سطح درآمد پایین افراد و بیکاری جوانان است که باعث نگرانی مسئولان شده و باید هرچه سریع‌تر کاری در این زمینه انجام شود.

وی تصریح کرد: مسئولان کشور در تمام بخش‌ها باید به این خودباوری برسند که ایران توانایی فعالیت در تمامی حوزه‌ها را دارد در حالیکه امروز در بخش های مختلف همچنان به گونه ای وابستگی داریم.

رئیس جهاد دانشگاهی کشورافزود: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نمونه عملی حرکت در مسیر علم و فناوری کار خود را به خوبی انجام داده و به طور یقین این مسیر ادامه خواهد داشت.

طیبی یادآور شد: تحریم ها تنها مشکلات جامعه امروز را به وجود نیاورده بلکه عدم مدیریت و نظارت صحیح نیز وجود داشته است.

وی با بیان اینکه برای داشتن اقتصادی پویا باید در تمامی زمینه ها پیشرفت کرد، گفت: پیشرفت در زمینه فناوری های نوین نمی تواند به تنهایی اقتصادی پویا را برای کشور ایجاد کند.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور ادامه داد: جهاد دانشگاهی فعالیت‌های خود را افزایش داده‌ و سعی کرده الگو‌سازی کند و برای پیشبرد دانش کشور پیشگام باشد.

طیبی تصریح کرد: برای داشتن کشوری دانش‌بنیان باید نظام نوآوری ملی درستی وجود داشته باشد.