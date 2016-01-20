به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی مدیرکل آموزشوپرورش مازندران ظهر چهارشنبه در این مراسم با گرامیداشت نام و یاد شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و حضورشان در مناطق جنگی گفت: اعزام این کاروانها به اردوی راهیان نور تجدید بیعت دوباره با شهدا است.
وی بابیان اینکه عمده شهدای ما دانشآموزان و فرهنگیان شهید بودند و از بیش از ۱۰ هزار شهید استان مازندران یک هزار و ۷۱۰ شهید دانشآموز و فرهنگی داریم، ادامه داد: شهدای دانشآموز و فرهنگی حق بزرگی بر ما دارند و باید در پاسداشت نام و یادشان تلاش کنیم.
مدیرکل آموزشوپرورش مازندران همچنین با اشاره به اینکه یکپنجم شهدای دوران دفاع مقدس را شهدای آموزشوپرورش و فرهنگیان تشکیل میدهند، یادآور شد: دانشآموزان با توجه به وظیفهای که بر عهدهدارند در این راستا گام بردارند و بدانند این فرصت خوبی است تا کوله باری از آموزش فراگرفته و برای آیندگان یادگار بگذارید.
قاسمی گفت: شلمچه از مناطق استراتژیکی ماست که بیشترین شهید را داشتیم و در دوران مختلف مورد تجاوز قرار گرفت و حتی بعد از پذیرش قطعنامه نیز موردحمله قرارگرفت و دانشآموزان از این اعزام درس بگیرند و از آن در زندگی استفاده کنند.
وی افزود: همزمان با اعزام ۲۴۰ دانشآموز پسر بهشهری، ۲۶۰ دانشآموز پسر نکایی نیز به این اردو از امروز به مدت پنج روز اعزام شدند.
قربانعلی اصغری، مدیر آموزشوپرورش بهشهر نیز با اشاره به اعزام ۲۴۰ نفری پسران به مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: این اعزام باهدف گذراندن قسمت عملی درس آمادگی دفاعی و آشنایی جوانان با رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان دفاع مقدس که نقش مهمی در معرفی و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت دارند انجام میشود.
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