۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۰۹

پژوهشگر دفتر مطالعات سياسي وزارت امورخارجه درگفت وگو با "مهر" مطرح كرد:

راه حل هاي جديد براي احداث خط لوله صلح

پژوهشگر دفتر مطالعا ت سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه گفت : ايران بايد كشورهاي هند و پاكستان را از طريق يك كشور مورد تاييد مجبور به احداث خط لوله صلح كند.

دكتر سيد وحيد كريمي  درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اينكه ديپلماسي ايران براي صادرات گاز خود چندان مناسب نبوده است، گفت : ايران براي صادرات گاز خود به كشورهاي همسايه شرقي و احداث خط لوله صلح، مذاكرات و ديپلماسي هاي خود را محدود به اين دو كشور كرده است كه درست نيست .

 

وي افزود : به عنوان مثال، هنگامي كه روسيه براي صادرات گاز خود به اروپا با مانع تراشي كشورهاي كوچك تر و تازه استقلال يافته براي احداث خط لوله و صادرات گاز مواجه شد و مذاكرات خود را با اين كشورها بي نتيجه ديد، با كشورهاي بزرگتري همچون آلمان به توافق لازم رسيد و بدين ترتيب كشورهاي كوچكتر و مانع تراش را از طريق آلمان براي احداث خط لوله و صادرات گاز تحت فشار قرار داد .

 

وي اضافه كرد : ايران نيز بايد از اين راه حل استفاده كند، يعني براي صادرات گاز بايد با همه كشورها همانند استراليا ، اندونزي ، مالزي ، نيوزيلند و… كه به نوعي در انتهاي خط قرار مي گيرند و يا مي توانند از احداث اين خط لوله منتفع مي شوند وارد مذاكره شود .

 

به گفته وي ، بدين ترتيب دو كشورهند و پاكستان از طريق اين كشورهاي مورد تاييد و بزرگتر تحت فشار قرار مي گيرند و طبيعي است هند و پاكستان مواضع و ملاحظات سياسي و اقتصادي خود را در روابط با اين كشورها در نظر مي گيرند .

 

وي در پاسخ به ادعاهاي مشتريان گاز ايران مبني بر اعتماد سازي گفت : اعتماد سازي در يك جريان دو طرفه ايجاد مي شود و نمي تواند تنها توسط ايران ايجاد شود؛ در نتيجه ايران نبايد خود را درگير چنين اصطلاحاتي كند .

