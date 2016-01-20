محمد چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وجود سه هزار و ۷۰۰ کلاس درس تخریبی و مقاوم سازی نشده در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: برای ساخت این تعداد کلاس ۶۴۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰۰ خیر مدرسه ساز در لرستان در امر مدرسه سازی مشارکت می کنند بیان داشت: مجموع پروژه های ساخته شده توسط خیرین در اداره کل نوسازی مدارس لرستان ۲۲۹ مدرسه و در قالب ۹۵۵ کلاس درس است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان به در دست ساخت بودن ۵۵ پروژه مدرسه سازی در سال جاری اشاره کرد و گفت: این تعداد مدرسه در قالب ۱۸۲ کلاس درس در دست ساخت بوده که با همت خیرین برای امسال اجرایی می شوند.

چگنی با اشاره به اینکه ۳۵ درصد مدارس لرستان نیاز به نوسازی و مقاوم سازی دارند عنوان کرد: با توجه به زلزله خیز بودن لرستان لازم است در راستای نوسازی و مقاوم سازی مدارس این استان اقدامات مثبتی صورت گیرد.

بنا براین گزارش، در لرستان چهار هزار و ۲۰۰ آموزشگاه در قالب ۱۵ هزار کلاس درس وجود دارد.