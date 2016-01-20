به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سرقینی گفت: بخش معادن ایران فرصت مناسبی برای حضور همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و ما از آن حمایت کامل می‌کنیم؛ ضمن اینکه در بخش اکتشاف نیز برای حضور شرکتهای خارجی منعی وجود ندارد و می‌توانند در این بخش فعالیت نمایند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در کشورهای دیگر عمده سرمایه گذاریها در معادن بزرگ مقیاس صورت می گیرد اما عمده معادن کشور ما کوچک مقیاس می باشند. برای رسیدن به معادن بزرگ مقیاس سعی کرده ایم مقیاس کارهای اکتشافی را بالاتر ببریم. در گذشته حداکثر وسعت محدوده اکتشافی ۲۵۰ کیلومتر مربع بوده ولی در شرایط فعلی با تعریف پهنه ها مقیاس را بالاتر برده ایم و محدوده ها وسیع تر شده تا عملیات اکتشافی روی آنها انجام و با رسیدن به محدوده های امیدوار کننده و ذخایر مواد معدنی، محدوده ها کوچکتر می شود و پروانه اکتشاف برای آن ها صادر می شود.

وی تصریح کرد: با تهیه اطلاعات پایه توسط سازمان زمین شناسی کشور آن را در اختیار شرکتهای معدنی قرارمی دهیم و عملا ریسک کارهای اکتشافی در کشور را پایین می آوریم.

سرقینی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ سازمان زمین شناسی کشورعملیات ژئو فیزیک هوایی را سرعت داده است و طی ۹ ماهه امسال نزدیک به ۱۵۰ هزار کیلومتر خطی عملیات ژئو فیزیکی را به انجام رسانده و این در حالی است که طی ۱۰ سال مننهی به سال ۱۳۹۲ کلا ۲۲۰ هزار کیلومتر خطی ژئو فیزیک هوایی صورت گرفته بود.

وی گفت: وزارت متبوع اخیرا اقدام به آزادسازی ۱۷ هزارمحدوده اکتشافی بلوکه شده نموده و از اول دی ماه امسال از طریق سیستم کاداستر، که یک فضای مجازی است محدوده‌های آزاد شده معدنی را به مردم عرضه نموده است.