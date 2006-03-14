تخصيص يارانه دارو به سازمانهاي بيمه گر تنها راه هدفمند كردن يارانه ها است

دكتر سيد ابوالقاسم موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: قانون برنامه بودجه اعلام كرده كه يارانه هاي دارويي بايد در اختيار سازمان هاي بيمه گر قرار گيرد و سازمان بيمه خدمات درماني به طورحتم از اين قانون تبعيت خواهد كرد .

وي با تاكيد بر اينكه يارانه دارو بايد هدفمند شود ، تصريح كرد: در حال حاضر يارانه دارو به شركت هاي وارد كننده داده مي شود ، در حالي كه اين امر باعث مي شود شركتي كه دارو را وارد مي كند درصدي بر قيمت دارو بيفزايد و در زماني كه دارو تحويل پخش مي شود نيز 5 درصد به قيمت آن افزوده مي شود و همچنين در زماني كه دارو به داروخانه ارائه مي شود 20 درصد بر قيمت آن افزوده مي شود و در نهايت قيمت دارو در اين روند 40 درصد افزايش مي بايد.

موسوي با بيان اينكه در صورتي كه يارانه را در اختيار مصرف كننده قرار دهيم عاقلانه تر است افزود: معتقديم هيچ بيمار صعب العلاجي بدون پروتكل درماني نبايد وارد درمان شود و هيچ داروي گران قيمتي كه زندگي مردم را فلج مي كند نبايد از جيب مردم پرداخت شود.

وي افزود: در حال حاضر 107 قلم داريم كه براي آن 220 ميليارد تومان پول مي پردازيم ، در حالي كه 2 هزار قلم داروي ديگر آزاد است و بايد اين امور سامان يابد.

موسوي در ارتباط با اظهار نظر مسئولان سازمان تامين اجتماعي كه عنوان كرده اند تخصيص يارانه دارو به سازمانهاي بيمه گر ، گران شدن دارو را به دنبال دارد ، گفت: سازمان تامين اجتماعي داراي شركت هاي متعددي از ورود ، پخش و توليد دارو هستند كه قطعا بايد هم منافع شركت هاي خود و هم منافع بيمه شدگان را مورد توجه قرار دهند.

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني خاطر نشان كرد: سازمان تامين اجتماعي مخالف اصل تخصيص يارانه دارو به سازمان هاي بيمه گر نيست اما معتقد است با توجه به اينكه نمي توانيم اين يارانه را به درستي در ميان سازمان هاي بيمه گر تقسيم كنيم بنابراين مردم آسيب خواهند ديد.



