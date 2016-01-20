نیکی کریمی داور جشنواره فیلم «موج» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکی کریمی بازیگر و کارگردان سینمای ایران به عنوان یکی از داوران جشنواره فیلم کوتاه «موج» انتخاب شد و آثار ارسال شده به این جشنواره سینمایی را در کنار داوران دیگری چون ابوالفضل جلیلی و رسول صدرعاملی مورد ارزیابی قرار می دهد.

تا کنون بیش از ۴۰۰ فیلم کوتاه به دبیرخانه نخستین جشنواره فیلم کوتاه «موج» ارائه شده است.

همچنین حسین مهکام، مجید رضا مصطفوی و رضا شیخلانی پیش از این به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه «موج» انتخاب شده بودند و قرار است به زودی روند انتخاب آثار را آغار کنند.

۱۵ بهمن ماه آخرین فرصت برای ارسال آثار کوتاه سینمایی در سه بخش داستانی، مستند و انیمیشن است و تاریخ مهلت ارسال آثار تمدید نخواهد شد.

نخستین جشنواره فیلم کوتاه موج (فیلم های پندآموز) به همت سازمان منطقه آزاد کیش از ۶ تا ۸ اسفند در جزیره کیش برگزار می‌شود.