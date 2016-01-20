به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر شوکت در پنل آموزشی "ایمنی و جلوگیری از حوادث ناشی از کار" اظهار داشت: در سال ۸۵ که انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور تاسیس شد، حدود ۴ انجمن در سطح کشور وجود داشت اما بعد از گذشت حدود ۹ سال تعداد این انجمن‌ها در سراسر کشور به ۲۴۰ انجمن رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد تا ۶ ماه آینده تعداد انجمن‌ها به ۳۰۰ انجمن افزایش یابد و کل کشور را تحت پوشش قرار دهیم.

شوکت افزود: دومین موردی که بعد از مباحث بیمه‌ای در اولویت انجمن قرار دارد، کاهش حوادث کار است.

وی با بیان اینکه مازندران اولین استانی است که در حوزه آموزش و ایمنی کار ورود کرده است، گفت: این استان اولین دوره‌های آموزش ایمنی را از دو سال پیش آغاز کرد و به عنوان پایلوت در کشور به این امر می‌پردازد و خوشبختانه در حال حاضر در هریک از شهرهای استان مازندران دوره‌های ایمنی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: اجباری کردن دوره‌های آموزشی ایمنی را در دستور کار داریم و قرار است که ادامه بیمه‌پردازی را منوط به گذراندن این دوره‌ها توسط کارگران کنیم.

وی گفت: در این پروسه به بحث نظارتی نیز توجه شده است و از بازرسان وزارت رفاه که به صورت ملموس به حوادث کار در ارتباط هستند در حوزه آموزش و نظارت استفاده خواهیم کرد.

در ادامه پنل، حیدری رئیس اداره بررسی و پیشگیری از حوادث کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیشترین حوادث در بخش ساختمان مربوط به لغزیدن و سقوط از ارتفاع است که ۵۰ درصد حوادث بخش ساختمانی را شامل می‌شود.

وی افزود: سقوط اشیا و برخورد آن با فرد دومین مورد و برخورد با ماشین آلات و تجهیزات سومین مورد حوادث بخش ساختمانی را تشکیل می‌دهند.

حیدری تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهم اقتصادی حوزه صنعت ساختمانی است زیرا ۳۵۰ شغل به این صنعت وابسته هستند و این حوزه می‌تواند سهم بسزایی در اشتغالزایی ایفا کند.

وی افزود: براساس آمارهای وزارت رفاه، شدت و تکرار حادثه در صنعت ساختمان بسیار بالاست البته در همه کشورهای دنیا چنین وضعیتی وجود دارد.

طبق گفته وی؛ بخش ساختمان یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های اقتصادی در کنار کار در معدن است.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار ۴۵ درصد حوادث کشور را به خود اختصاص می‌دهد و ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است.

وی گفت: اگر در جهت کاهش این سه خطر اصلی تمرکز کنیم می‌توانیم بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار را کاهش دهیم.

حیدری خاطرنشان کرد: در سایر کشور‌ها در بحث پیشگیری از سقوط حین کار از تکنولوژیهای جدید استفاده می‌کنند که متاسفانه در کشور ما استفاده از آن‌ها کمتر است.

هادی ساداتی مسئول کمیته ایمنی کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور نیز در رابطه با روش‌های آموزشی و تجربیات کسب شده در این زمینه توضیحاتی داد.