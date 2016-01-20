به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیارنظری بعدازظهر چهارشنبه در همایش کارآفرینی بهشهر گفت :کشور ما از جمله کشورهای جوان است که از نظر استراتژیکی و اطلاعاتی بالاست و ۷۰ درصدبیکاران را نسل جوان تشکیل می‌دهند.

وی بابیان اینکه سالانه حدود یک و نیم میلیون نفر فارغ‌التحصیل عالیه داریم که بیش از ۴۰ درصد با بازار کار ارتباط ندارند، گفت: ۳۰ درصد دختران و ۱۲ درصد پسران ما بیکار هستند که نیازمند ۲۹ رشته اشتغال هستیم.

نظری با اشاره به اینکه آموزش فنی و حرفه‌ای دارای آثار فراوان است، گفت: این آموزش‌ها آسیب اجتماعی را کاهش می‌دهد و اشتغال و خوداشتغالی ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه کارآفرینی باید سرلوحه کار ما باشد که این مختص فنی و کارودانش نیست، گفت: از دوره ابتدایی باید مهارت و کارآفرینی در دستور کار باشد.

معاون آموزش‌وپرورش مازندران تصریح کرد: برای توسعه پایدار یکی از اهداف، کارآفرینی است که در ایفای نقش کارآفرینی مهم است و باید آموزش‌وپرورش از برنامه‌های نظری صرف پرهیز کند.

وی بابیان اینکه دانشکده کارآفرینی در کشور فعال است، گفت: کارآفرینی امر تصادفی نیست و باید ریسک‌پذیری داشته و کارآفرینی نوپا موردتوجه باشد.

نظری اظهار داشت: ۸۵۰ هزار نفر شرکت‌کننده سال قبل در کنکور داشتیم که ۵۴۰ هزار نفر تجربی بودند و آیا فقط به پزشک نیاز داریم برای رفع نارسایی باید مبانی کارآفرینی را همراه با درسمان توجه کنیم.

وی بیان کرد: در آموزش همراه با تولید رتبه اول کشور، در برون‌سپاری رتبه دوم راداریم و امسال بیش از ۴۰ درصد به فنی و حرفه‌ای و کاردانش سوق داده شدند و تلاش داریم ۴۵ درصد در این رشته‌ها و بقیه به نظری هدایت شوند.

معاون آموزش‌وپرورش مازندران افزود: کمیته اشتغال و کارآفرینی در استان داریم و آموزش مهارت در دستور کار است.