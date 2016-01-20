رونمایی از پوستر فیلم «دلبری» برای حضور در فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دلبری» دومین ساخته سید جلال اشکذری به تازگی آماده نمایش شده است و در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر به نمایش در می آید.

در آستانه برگزاری این رویداد پوستر این فیلم که توسط روح الله موحدی طراحی شده است، رونمایی شد. موحدی پیش از این پوستر فیلم «دهلیز» را طراحی کرده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: امشب عروسی امیرحسینِ، دوتامون خوشحالیم... من نباید اون حرف ها رو می زدم فقط بهم بگو چرا چهار بار چشمت و باز و بسته کردی... منظور خاصی داشتی میثم؟

هنگامه قاضیانی، آتیلا پسیانی، عباس غزالی، محمدرضا شیرخانلو، مهسا هاشمی و مهدی عطاران بازیگران «دلبری» هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: سید جلال اشکذری، تهیه کننده: سید محمود رضوی، مدیر تولید: مرتضی متولی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد بشیرزاده، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، صدابردار صحنه: طاهر پیشوایی، طراح گریم: سعید ملکان، تدوین: حمیدرضا قربانی، صداگذاری و میکس: سید علیرضا علویان، موسیقی: فرید سعادتمند، مدیر تدارکات: محمد اسماعیل کلبی آبادی، عکاس: محمد حسن ناحی، دستیار اول کارگردان و بزنامه ریز بابک نبی زاده.