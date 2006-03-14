98 درصد معتادان تزريقي در برنامه پيشگيري از ايدز قرار ندارند

دكتر بيژن نصيري منش ، دبيركل فعالترين NGO كنترل عوارض اعتياد كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، تعداد معتادان تزريقي كشور را 200 هزار نفر عنوان كرد و گفت: به رغم اينكه 25 درصد اين افراد ناقل ويروس HIV هستند ، تنها 3 تا 4 هزار معتاد پرخطر تحت پوشش طرح توزيع متادون و سرنگ قرار دارند.

وي با اشاره به كاهش بودجه مبارزه به عوارض اعتياد در وزارت بهداشت ، گفت: در حالي كه بر اساس تصميم اوليه خدمات ارائه شده به معتادان پرخطر بايد كاملا رايگان باشد ، اكنون به دلايل مشكلات بودجه اي ، هزينه دارو از معتادان اخذ مي شود.

به گفته نصيري منش ، ادامه اين روند تبعاتي از جمله گسترش سريعتر بيماري ايدز ، افزايش آمار آسيب هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر را به دنبال خواهد داشت.

وي تصريح كرد: به اذعان كارشناسان بين المللي ، طرح اجرا شده در ايران كه شامل ارائه متادون و سرنگ به معتادان تزريقي است در دنيا بي نظير بوده و بارها مجامع بين المللي اين طرح را مورد تحسين قرار داده اند اما اكنون به دلايل مشكلات مالي مسكوت مانده است.

نصيري منش در پايان يادآور شد: در حالي كه وزارت بهداشت براي پيشگيري از عوارض اعتياد قصد داشت در سال جاري 20 تا 30 هزار معتاد را تحت پوشش درمانگاههاي متادون قرار دهد ، امسال هيچ معتادي به افراد تحت پوشش افزوده نشد و حتي حمايتهاي دولتي به مراكز باقي مانده نيز محدود و در بعضي موارد قطع شد.

