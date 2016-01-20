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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۳

با حضور معاون اول رئیس‌جمهور؛

دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور برگزار شد

دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور برگزار شد

همایش دو روزه معاونان سیاسی، مدیران کل سیاسی، استانداران و فرمانداران سراسر کشور با حضور جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دومین همایش معاونان سیاسی، مدیران کل سیاسی، استانداران و فرمانداران سراسر کشور عصر امروز در وزارت کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شد.

در این مراسم، وزیر کشور، سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند.

بنا بر این گزارش، امروز نیز استانداران و فرمانداران سراسر کشور به همراه دست‌اندرکاران انتخابات با مقام معظم رهبری دیدار کردند.

فردا نیز دومین روز این همایش با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

کد مطلب 3029814

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