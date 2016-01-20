دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دومین همایش معاونان سیاسی، مدیران کل سیاسی، استانداران و فرمانداران سراسر کشور عصر امروز در وزارت کشور با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور آغاز شد.
در این مراسم، وزیر کشور، سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند.
بنا بر این گزارش، امروز نیز استانداران و فرمانداران سراسر کشور به همراه دستاندرکاران انتخابات با مقام معظم رهبری دیدار کردند.
فردا نیز دومین روز این همایش با حضور رئیسجمهور برگزار میشود.
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