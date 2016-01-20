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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۴۶

کسب عنوان ششمی و هفتمی اسکی بازان ایران در رقابتهای ارمنستان

کسب عنوان ششمی و هفتمی اسکی بازان ایران در رقابتهای ارمنستان

دو نماینده صحرانوردی ایران که جهت شرکت در مسابقات فیز راهی ارمنستان شده بودند، در بخش آقایان و بانوان به عناوین ششمی و هفتمی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه بیرامی باهر و سید ستار صید، دو ورزشکار رشته صحرانوردی ایران که برای شرکت در مسابقات بین‎المللی فیز ارمنستان راهی این کشور شده بودند، ظهر امروز (چهارشنبه) نخستین رقابت خود را برگزار کردند. در رشته ۵ کیلومتر پاتیناژ بانوان سمانه بیرامی باهر با ثبت رکورد ۲۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه و ۳ صدم ثانیه به عنوان هفتمی دست یافت.

* نفرات برتر این ماده به شرح ذیل هستند:
۱. کاتیا گالیستیان از ارمنستان با رکورد ۲۱ دقیقه و ۲۷ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه
۲. نیکولتا سوارشی از رومانی با رکورد ۲۱:۵۲:۱۴
۳. مایدا درندیچ از صربستان ۲۲:۰۴:۷۵
۴. اینسا زکیچ از صربستان ۲۲:۰۷:۵۵

در مسابقه امروز ۱۳ ورزشکار از کشورهای ارمنستان، رومانی و صربستان حضور داشتند. همچنین سید ستار صید المپین رشته صحرانوردی کشورمان در رشته ۱۰ کیلومتری پاتیناژ آقایان با ثبت رکورد ۳۵ دقیقه و ۳ صدم ثانیه در بین ۲۴ شرکت کننده این رقابت به عنوان ششم دست یافت.

* نفرات اول تا سوم این رشته به شرح ذیل است:
۱. سرگی میکائیلیان از ارمنستان با رکورد ۳۲ دقیقه و ۴۱ ثانیه و ۶ صدم ثانیه
۲. یوری آستاپنکا از بلاروس با رکورد ۳۲:۵۴:۹
۳. میکائیل میکائیلیان با رکورد ۳۴:۲۴:۸

نمایندگان کشورهای ارمنستان، صربستان، لیتوانی و بلاروس نیز در این رقابت حضور داشتند. دو نماینده کشورمان فردا(پنجشنبه) در رشته ۵ و ۱۰ کیلومتر کلاسیک به مصاف رقیبان خود می‎روند.

کد مطلب 3029823

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