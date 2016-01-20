کسب عنوان ششمی و هفتمی اسکی بازان ایران در رقابتهای ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه بیرامی باهر و سید ستار صید، دو ورزشکار رشته صحرانوردی ایران که برای شرکت در مسابقات بینالمللی فیز ارمنستان راهی این کشور شده بودند، ظهر امروز (چهارشنبه) نخستین رقابت خود را برگزار کردند. در رشته ۵ کیلومتر پاتیناژ بانوان سمانه بیرامی باهر با ثبت رکورد ۲۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه و ۳ صدم ثانیه به عنوان هفتمی دست یافت.
* نفرات برتر این ماده به شرح ذیل هستند:
۱. کاتیا گالیستیان از ارمنستان با رکورد ۲۱ دقیقه و ۲۷ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه
۲. نیکولتا سوارشی از رومانی با رکورد ۲۱:۵۲:۱۴
۳. مایدا درندیچ از صربستان ۲۲:۰۴:۷۵
۴. اینسا زکیچ از صربستان ۲۲:۰۷:۵۵
در مسابقه امروز ۱۳ ورزشکار از کشورهای ارمنستان، رومانی و صربستان حضور داشتند. همچنین سید ستار صید المپین رشته صحرانوردی کشورمان در رشته ۱۰ کیلومتری پاتیناژ آقایان با ثبت رکورد ۳۵ دقیقه و ۳ صدم ثانیه در بین ۲۴ شرکت کننده این رقابت به عنوان ششم دست یافت.
* نفرات اول تا سوم این رشته به شرح ذیل است:
۱. سرگی میکائیلیان از ارمنستان با رکورد ۳۲ دقیقه و ۴۱ ثانیه و ۶ صدم ثانیه
۲. یوری آستاپنکا از بلاروس با رکورد ۳۲:۵۴:۹
۳. میکائیل میکائیلیان با رکورد ۳۴:۲۴:۸
نمایندگان کشورهای ارمنستان، صربستان، لیتوانی و بلاروس نیز در این رقابت حضور داشتند. دو نماینده کشورمان فردا(پنجشنبه) در رشته ۵ و ۱۰ کیلومتر کلاسیک به مصاف رقیبان خود میروند.
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