کنسرت مارک استیونسن لغو نشده است/ اشتباه از سامانه فروش بود

حسن عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: روز دوشنبه بیست و هشتم دی ماه طی خبری که از سوی روابط عمومی بنیاد رودکی به رسانه ها ارسال شد عنوان کرده بودیم که کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به مدیریت هنری جناب علی رهبری و مارک استیونسن به عنوان رهبر ارکستر روز دوشنبه ۲۹ دی ماه در تالار وحدت برگزار می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در اعلام های قبلی عنوان شده بود که روزهای بیست و نهم و سی ام دی ماه این کنسرت برگزار می شود اما با در نظر گرفتن سالروز وفات حضرت معصومه (س) تصمیم گرفتیم که این کنسرت را فقط در یک روز برگزار کنیم حتی این موضوع را هم با سامانه فروش اینترنتی بلیت کنسرت در میان گذاشتیم. به همین جهت تاریخ اجرای دوم کنسرت به اشتباه در سامانه فروش اینترنتی بلیت درج شده است.

وی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: آنچه که درباره لغو کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در رسانه ها منتشر شده صرفا به دلیل اشتباهی است که در سامانه فروش بلیت این برنامه موسیقایی عنوان شده وگرنه ما همانطور که اشاره کردم روز دوشنبه ۲۸ دی ماه نسبت به تک اجرا شدن تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران اطلاع رسانی کرده بود.