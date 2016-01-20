انفجار در شرق عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان شبکه های اجتماعی از وقوع انفجار مهیب در ایستگاه سوخت که مالکیت آن را محمد فهد آل سعود امیر سابق منطقه الشرقیه برعهده دارد خبر دادند.

این فعالان همچنین به بازداشت استاد محمد علی آل عبید که مواضعی علیه رژیم سعودی بیان کرده بود اشاره کردند.

فعالان عربستانی همچنین از بازداشت یک روحانی در مناطق شرقی خبر دادند.

به گفته این منابع یک گشتی نظامی رژیم سعودی در نزدیکی البدرانی نیز هدف قرار گرفته است.

این منابع به سیاست های خفقان آور آل سعود علیه مردم قطیف و الاحساء اشاره کردند.

برخی خبرها نیز از هدف قرار گرفتن یک خودرو نظامیان سعودی در نزدیکی مزرعه العباس در سیهات در شرق عربستان حکایت دارد.