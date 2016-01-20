جزئیات مصوبات امروز اقتصادی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران، با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و نیز تأمین تجهیزات و ماشینآلات آتش نشانی به ترتیب به استان کهگیلویه و بویراحمد و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موافقت شد.
همچنین با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای کنترل تب برفکی دام، سل و بروسلوز و سایر بیماریهای مشترک بین انسان و دام به وزارت جهاد کشاورزی و نیز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به منظور پرداخت هزینههای انبارداری به گمرک جمهوری اسلامی اختصاص یافت.
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا نیز از سوی اعضای دولت اصلاح شد. بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا با هدف ترویج توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیرساخت در آسیا و نیز ترغیب مشارکت و همکاری منطقهای برای مشخص نمودن چالشهای توسعهای تشکیل گردیده و جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ به عضویت این بانک درآمد.
دولت به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به ترتیب نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقف موافتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند و موافقتنامه همکاریهای اقتصادی با دولت جمهوری چک ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامهها اقدام نماید.
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