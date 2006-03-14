ادبيات بهترين وسيله مقابله با تهاجم فرهنگي است / سالهاست باران دانشي بر دانشكده هاي ادبيات نمي بارد





اين محقق و استاد زبان و ادبيات فارسي درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادبيات مهر ، ضمن بيان اين مطلب افزود : درسالهاي اخير دانشكده هاي ادبيات شور و شوق سابق خود را از دست داده اند ، به عنوان مثال اگر به دانشگاه مادر ( تهران ) نظري بياندازيم در يبيست و هشت سال گذشته اساتيد بسيار خوبي بازنشسته شده و يا از دست رفته اند كه جاي آنها را كسي نگرفته است و به قول سعدي شيرازي : اگر باران به كوهستان نبارد / به سالي دجله گردد خشك رودي

كامل احمد نژاد تصريح كرد : واقعيت امر اين است كه پس از فوت دكتريوسفي ، استاد فروزانفر و دكتر زرين كوب ، بر دانشكده هاي ادبيات سالهاست باران دانشي نباريده است و اگر روند بي دانشي و كم كاري اساتيد و دانشجويان ادبيات ادامه يابد ، رود فرهنگ و اصالت ايراني به زودي خشك خواهد شد .

اين نويسنده خاطرنشان كرد : پايين آمدن سطح علم و آگاهي اهل ادب كم شدن تاليف هاي با ارزش دراين زمينه را به دنبال دارد و به وضوح مي بينيم كه بيشترآثار تاليف شده از سوي اساتيد و تحصيل كرده هاي داخلي درسطح پايين و فاقد جذابيت كافي براي تجديد چاپ است .

وي ادامه داد : از سوي ديگر كمبود حمايت هاي دولتي از تاليف هاي ادبي به خصوص در مورد تصحيح نسخ خطي از مشكلات عمده در اين راستا به حساب مي آيد . براي تهيه نسخ خطي يك محقق نياز به بوجه و تحمل هزينه بسياري دارد در حالي كه موسسات تحقيقي حمايت خود را بيشتر به دايره المهارف معطوف مي كنند كه بازدهي آن در طولاني مدت خواهد بود .

احمد نژاد تصريح كرد : ازسوي ديگر ترجمه به هزينه و مسئوليت كمتري نيازمند است و با افزايش تحصيلكرده هاي زبانهاي خارجي در سال هاي اخير و فرصت كمتري كه براي ترجمه نسبت به نويسندگي و تحقيق لازم است بازار ترجمه روز به روز بيشتر رونق مي گيرد .

اين نويسنده به مهر، اضافه كرد : ميهن ما سرشار ازجلوه هاي فرهنگي شگفت انگيزدرطول تاريخ است ، به عنوان مثال نوروز كه يك جشن ملي پرشكوه به حساب مي آيد حتي در زمان تبيين بخش هاي اوليه اوستا نيز برگزارمي شده است . اين شاخصه بزرگ فرهنگي و ملي ، در طول تاريخ سطح وسيعي از شرق دور تا مرز اروپا را در بر گرفته و نامگذاري اول فروردين به عنوان روز زمين مهر تاييد جهانيان بر حسن انتخاب ايرانيان است .