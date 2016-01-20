کشف محموله ۵۰۰ کیلوگرمی مواد مخدر/۳ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی اسدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان کرمان در مسیر تزانزیت مواد مخدر قرار دارد و همین امر باعث بالا بودن آمار کشفیات کرمان شده است.

وی از عرم نیروی انتظامی برای مقابله با این پدیده شوم خبر داد و افزود: با اقدامات صورت گرفته کرمان به منطقه ای ناامن برای قاچاقچیان تبدیل شده است.

سرهنگ بنی اسدی از کشف ۵۰۱ کیلوگرم مواد مخدر طی دو عملیات جداگانه در این استان خبر داد و گفت: در کهنوج ۷۴ كيلو و ۵۰۰ گرم ترياك و ۲۷۸ كيلو و ۴۰۰ گرم حشيش از یک دستگاه کامیون كشف شد.

وی از دستگیری دو قاچاقچی خبر داد و گفت: قاچاقچیان قصد انتقال مواد افیونی را از مرزهای شرقی به جنوب کشور را داشتند.

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین از کشف ۱۴۵ كيلو و ۸۲۰ گرم ترياك و دو كيلو و ۹۲۰ گرم سوخته اين ماده افيونی در محور کوهشاه – ارزوئیه خبر داد و اظهار کرد: در این عملیات نیز یک نفر قاچاقچی دستگیر شد.