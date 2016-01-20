به گزارش خبرنگار مهر، محسن روانفر ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت بهره‌برداری از پروژه‌های مسکن مهر اظهار داشت: شهر جدید بهارستان که در فاصله ۱۵کیلومتری جنوب اصفهان و در محورشرقی جاده اصفهان – شیراز قرار گرفته است مطابق با طرح جامع منطقه‌ای با هدف اسکان سرریز جمعیت اصفهان شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه پروژه ورودی جدید بهارستان و محور میانی آن در حال انجام و تکمیل است، ابراز داشت: پروژه بزرگ دیگر این شهر احداث بلوار هدایت و جاده قلعه شور است که حدود ۹۲ درصد آزادسازی شده و یک فاز دیگر آن باقی است.

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با اشاره به بهره‌برداری از پارک محله ۱۲۴ در شهر بهارستان، تاکید کرد: همچنین متروی بهارستان از جمله پروژه‌های مهم این شهر است که پس از تکمیل به خط یک متروی اصفهان متصل می‌شود.

۵۰ درصد متروی بهارستان تکمیل شده است

وی با بیان اینکه این پروژه با تخصیص اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به طور صددرصدی تکمیل می‌شود اما با ۲۰۰ میلیارد تومان قابل بهره‌برداری است، ابراز داشت: ۵۰ درصد متروی این شهر به طول کلی ۱۴.۵ کیلومتر تکمیل شده است و امیدواری مابقی آن با اعتبارات مرکز تا دو سال آینده تکمیل و راه‌اندازی شود.

روانفر در ارتباط با به بهره‌برداری از واحدهای مسکونی مهر ، ابراز داشت: از ۱۱ هزار واحد مسکن مهر شهر جدید بهارستان تاکنون چهار هزار و ۲۱۲ واحد آن تحویل مردم شده است.

افتتاح ۲۷۰۰ واحد مسکن مهر در ۲۲ بهمن

وی با بیان اینکه از نظر بسیاری از کارشناسان مسکن‌های مهر بهارستان کیفیت بسیار مناسبی دارند و از نظر طراحی و معماری نیز شاخص هستند، ادامه داد: ۲۷۰۰ واحد از واحدهای مسکن مهر در ۲۲ بهمن افتتاح می‌شود و امیدواریم با تلاش مسئولان پرونده این واحدها تا خردادماه ۹۵ بسته شود.

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در ارتباط با احداث مدارس در این شهرک نیز ابراز داشت: شش مدرسه و یک مسجد در شهر بهارستان در حال تکمیل است که اکنون برای ۱۰۰ درصد از ساخت سه مدرسه قرارداد بسته‌ایم و در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با رد ادعای اوقاف اصفهان مبنی بر وقفی بودن این شهر گفت: بر اساس حکم دیوان عالی کشور شهرک مسکونی بهارستان موقوفه محسوب نمی‌شود و ادعای اوقاف اصفهان مبنی بر این امر رد شده است.