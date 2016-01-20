تغییر ذائقه مردم از اهداف بسیج ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی است

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمدرضا نقی پور عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه با گذشت زمان چهره بیماری ها نیز تغییر کرده است اظهار کرد: توسعه شهرنشینی موجب گسترش بیماری های قلبی و عروقی٬ عفونی و سرطانی شده است.

وی افزود: آمارها نشان می دهند که بیماری های قلبی، عروقی و عفونی و سرطانی رابطه ای مستقیم با شهرنشینی دارند.

نقی پور با بیان اینکه میزان مرگ و میر بر اثر بیماری عای عفونی در جهان ۷۵ درصد است گفت: در کشورهای پیشرفته بیماری های عفونی نقش عمده ای در میزان مرگ و میر ایفا می کنند.

وی همچنین درباره دیابت گفت: نزدیک به ۱۰ درصد از مردم کشور دچار اضافه وزن و بیماری دیابت هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: عادات بد و نادرست غذایی از دلایل بروز بیماری های عفونی و دیابت٬ قلبی و عروقی و سرطان ها هستند.

به گفته این مسئول٬ طرح بسیج ملی کاهش مصرف قند، نمک و چربی از سیاست های اتخاذ شده وزارت بهداشت و درمان در راستای تغییر نگرش مردم به عادات غذایی است.

تقی پور اظهار کرد: حساسیت زایی و ترغیب صنایع غذایی برای تولید محصولات کم چرب و کم نمک در رأس سیاست های این بسیج ملی قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه تغییر نگرش بر عملکرد مردم در تغذیه و بهداشت محیط های کاری نیز در دستور کار این طرح قرار دارد افزود: هدف طرح فوق حذف نمک٬ قند و چربی از وعده های غذایی نیست بلکه هدف این طرح، تعدیل در موارد مصرف آن ها بر سفره غذایی مردم است.

تقی پور همچنین با بیان اینکه کره و نمک نیز باید از میز رستوران ها برچیده شود تاکید کرد: نظارت های ویژه در طول مدت برگزاری این بسیج ملی در رستوران و مهمانخانه ها انجام می شود.

طرح بسیج ملی کاهش مصرف قند٬ نمک و چربی از ۱۵ روز پیش همزمان با سراسر کشور در گیلان نیز آغاز شده است و امروز به کار خود پایان می دهد.