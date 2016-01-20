مدیر پروازی نمی تواند خدمات موثری به مردم ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی روز چهارشنبه در مراسم معارفه بخشدار جدید الموت غربی که در رازمیان برگزار شد اظهارداشت: ایران اسلامی با داشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص توانسته در جایگاه مناسبی قرار گیرد و بابرخورداری از سرمایه های ارزشمند در پیشبرد برنامه ها موفق باشیم.

موسوی افزود: هرچند از نیروی انسانی توانایی برخورداریم اما تعامل با دنیا و استفاده از تجربه و تکنولوژی و دانش دیگر کشورها را نیز مورد توجه قرار میدهیم و خود را بی نیاز نمی دانیم.

فرماندار شهرستان قزوین بیان کرد: خوشبختانه با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و تعامل با جهان امروز پس از اجرای برجام بستر خوبی برای توسعه مبادلات اقتصادی، فرهنگی و علمی با جهان بین الملل فراهم شده و از این شرایط برای معرفی توانمندی خود و نیز ظرفیت سرمایه گذاری خارجی ها هم استفاده کنیم.

موسوی بیان کرد: در مذاکرات هسته ای که زیر نظر مقام معظم رهبری صورت گرفت و به نتیجه رسید دنیا فهمید که ایران اهل گفتگو و تعامل است و اگر منطق باشد نیازی به جنگ نیست.

وی اضافه کرد: با تدبیر دولت آقای روحانی امروز تنش در کشور کم شده و شاهد فضای آرامی در کشور هستیم و ترفند دشمنان هم خنثی شده است.

فرماندار قزوین بیان کرد: باید مردم احساس امنیت و آرامش کنند و به آینده امید داشته باشند تا کارها همچنان با سرعت پیش برود و با اجرای برجام که زیر نظر رهبری صورت گرفته امیدواریم به نتایج پیش بینی شده برسیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه هنوز برخی برجام را زیر سوال می برند در حالی که این موضوع به سرانجام رسیده و باید از تیم مذاکره کننده تشکر کرد که با برداشته شدن تحریم ها می توانیم بدون واسطه نفت را بفروشیم و دیگر واسطه هایی مانند بابک زنجانی نمی توانند بیت المال را به یغما ببرند و به بهانه دور زدن تحریم با بیت المال بازی کنند.

موسوی اظهارداشت: امروز دیگر مشکلی در فروش نفت نداریم و روزی ۵۰۰ هزار بشکه به صادرات نفتی اضافه شده و امیدواریم با برجام زمینه خوبی برای رشد و توسعه کشور فراهم شود.

بی طرفی در انتخابات وظیفه مسئولان است

موسوی به انتخابات هم اشاره کرد و گفت: دو انتخابات مهم را پیش روی داریم که دهمین دوره مجلس و پنجمین دوره خبرگان رهبری که هر کدام ویژگی خاص خود را دارد و وظیفه داریم با کمک دهیاران شوراهای اسلامی شهری و روستایی بستر مشارکت حداکثری مردم را در این مناطق فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری فرمودند حتی کسانی که نظام را قبول ندارند پای صندوق های رای حاضر شوند و در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند و به رای خود اهمیت قائل شوند و در این راستا هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی وظیفه دارند با بی طرفی کامل زمینه حضور گسترده مردم در این دوره از انتخابات را فراهم کنند.

موسوی در ادامه ضمن تشکر از علی نقی مرادی بخشدار سابق، اکبر رحمتی را به عنوان بخشدار الموت غربی معرفی کرد و اظهارداشت: بخشدار جدید بااشراف کامل به منطقه و داشتن انگیزه خوب و نیز فعالیت رسانه ای می تواند در اجرای ماموریت های محوله موفق باشد و تحول عمرانی و اقتصادی منطقه را تسریع کند.

وی افزود: البته تاکید داریم مدریان در محل ماموریت سکونت داشته باشند تا در شرایط بحرانی و مورد نیاز بتوانند مشکلات را حل کنند و مدیر پروازی نمی خواهیم زیرا کارها مغفول می ماند و بخشداتر جدید هم باید در منطقه حضور مستمر داشته باشد.

رحمتی: با حمایت مسئولان و مردم برای توسعه و عمران منطقه همت می کنیم

در این مراسم اکبر رحمتی بخشدار جدید الموت غربی هم گفت:در ابتدای مسئولیت تلاش خواهیم کرد تا انتخابات پیش رو با رعایت بی طرفی کامل و رعایت قانون بخوبی برگزار و بستر مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.

وی گفت: به نظر می رسد با ظرفیت های خوب گردشگری، کشاورزی و تاریخی که در منطقه وجود دارد هنوز از این توانمندی ها بخوبی بهره برداری نشده که در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با همکاری مسئولان استانی و مردم پر تلاش منطقه عزم آن داریم تا به توسعه منطقه کمک کنیم.

رحمتی بیان کرد: منطقه الموت ۱۰۰ روستا و ۵۸ دهیاری دارد که پراکندگی روستاها، صعب العبور بودن مسیرها موجب شده با سه گردنه بالای دو هزارمتر ارتفاع از مرکز استان از لحاظ برخورداری از امکانات زیربنایی بویژه راه روستایی از بخش های فقیرمحسوب شود.

وی توجه به توسعه راه روستایی را در اولویت برنامه های عمرانی دانست و یادآورشد: با همکاری راه و شهرسازی امیدواریم به راههای روستایی منطقه توجه ویژه شود تا از این وضعیت خارج شویم.

رحمتی تصریح کرد: در تولید زغال اخته، گل گاوزبان، فندق و گیلاس در رتبه های اول تا سوم کشوری هستیم و اگر بتوانیم از این ظرفیت کشاورزی استفاده کنیم به اقتصاد مردم کمک خواهد شد.

بخشدار جدید الموت غربی اظهارداشت:فعال کردن تعاونی های تولیدروستایی و استفاده بهینه از امکانات برای احداث کارگاههای فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد ااشتغال از برنامه هایی است که در اولویت قرار خواهیم داد.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت گردشگری و چشمه های آب وگل و خاررود، توجه به باغات گیلاس و زغال اخته و شالیزارها و قلعه لمبسراز دیگر اقدامات خواهد بود و امیدواریم با تسریع در پروژه های اجرایی در منطقه مانند جاده قزوین، الموت به تنکابن و رحیم آباد به کلاچای چهره منطقه متحول شود.

وی گفت: بخشداری متعلق به همه مردم با هر گرایش و تفکر و سلیقه ای است و به عنوان سرباز دولت تدبیر و امید در مسیر اعتدال، نظم و عقلانیت با جذب حداکثری در خدمت به مردم گام برخواهیم داشت.