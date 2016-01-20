برگزاری نخستین جلسه شورای تخصصی کودک در صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای تخصصی کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما با حضور ۱۸ نفر از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، نمایندگانی از سازمان های مرتبط و همچنین نمایندگان بخش های مختلف سازمان صدا و سیما و مدیران عملیاتی رسانه ملی در عرصه کودک و نوجوان روز سهشنبه ۲۹ دی ماه در محل معاونت سیما برگزار شد.
در این جلسه محمد سرشار رییس شورای تخصصی کودک و نوجوان، ضمن توضیح پیشینه و روند تشکیل شوراهای تخصصی در دوره جدید فعالیت سازمان صدا و سیما به تشریح جایگاه شورای تخصصی کودک و نوجوان، مأموریتها و وظایف ارکان شورا و دیگر جزئیات آن پرداخت.
در ادامه جلسه برخی از اعضای شورا شامل محمد میرکیانی، حجتالاسلام سید علیرضا تراشیون، سید مسعود شهیدی، علیرضا حبیبی، کوروش مفاخری، مجتبی دانشور، مرتضی شمسی، پریسا گرجی و سعید علویوفا به بیان دیدگاه های خود درخصوص شورا، تهدیدها و فرصت های پیشرو و راهکارهای عملیاتی شدن سیاست ها و برنامههای آتی شورا پرداختند.
نخستین جلسه شورای تخصصی کودک و نوجوان با تصویب ۱۰ مصوبه به کار خود پایان داد و مقرر شد تا پایان سال جاری هر ۱۵ روز یک بار جلسات بعدی شورا برگزار شود.
«پیشینهشناسی سیاستگذاریهای مرتبط با عرصه رسانههای کودک و نوجوان»، «وضعشناسی برنامههای کنونی رادیو و تلویزیون در سطوح استانی، ملی و برونمرزی برای کوچکسالان»، «تدوین پیشنویس تقویم مناسبت های تاریخی، رفتاری و رخدادی سال ۱۳۹۵ با تمرکز بر کودک و نوجوان» و «گردآوری بانک اطلاعات برنامهسازان و کارشناسان فعلی برنامههای کودک و نوجوان در رادیو و تلویزیون» از مصوبات نخستین جلسه شورای تخصصی کودک و نوجوان بود.
شورای تخصصی کودک و نوجوان براساس حکم محمد سرافراز رییس سازمان صدا و سیما در ۲۴ آبان سال جاری راهاندازی شد تا به اخذ سیاست های کلان رسانه ملی درباره مسائل حوزه کودک و نوجوان، هماهنگی و ساماندهی شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی برای هماهنگی برنامه های کودک و نوجوان، ساماندهی روند نظارت بر برنامه سازی درباره کودک و نوجوان، مشارکت در نگارش اسناد بالادستی، طراحی نظام کار آمد برای استفاده بهینه از ظرفیت سازمان و مراکز تربیتی و پرورشی فعال در حوزه کودک و نوجوان برای برنامه سازی مطلوب و کیفی، بررسی و تایید صلاحیت حرفه ای کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها در حوزه کودک و نوجوان و ایجاد بانک اطلاعات جامع در این زمینه اقدام کند.
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