شهروندان البرزی سارقان به عنف را شناسایی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان البرز، سرهنگ حميد رضا گل صباحی گفت: در پی وقوع سرقت های به عنف همراه با تهديد و آزار و اذيت، در پوشش مسافرکش در سطح مناطق مختلف استان البرز از سوی سرنشينان يک دستگاه خودروی پرايد اقدامات ويژه فنی و اطلاعاتی ماموران اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهی به منظور شناسايی سارقان آغاز شد .

وی افزود : ماموران در ابتدای تحقيقات خود با بررسی صحنه سرقت ها و بهره گيری از اطلاعات فني و تخصصی، موفق به شناسايی هويت دو نفر از سارقان به نام هاي «شاهين» و «وحيد» شدند .

سرهنگ گل صباحی افزود: ماموران در ادامه با انجام تحقيقات گسترده ميدانی طی چند هفته گذشته، مخفيگاه نامبردگان را در شهرستان ساوجبلاغ و رباط کريم شناسایی و با تعقيب و مراقبت های شبانه روزی، با هماهنگی مقام قضائی متهمان طی دو عمليات ويژه پليسی دستگير و از آنها يک دستگاه خودروی پرايد، تعدادی قمه و چاقو کشف شد.

وی گفت : متهمان در بازجويی ماموران به جرم خود مبنی بر آدم ربايی و ۲۰ فقره سرقت مسلحانه توآم با آزار و اذيت در پوشش مسافرکش اعتراف کردند .

سرهنگ گل صباحی در خصوص شيوه و شگرد سرقت ها گفت: متهمان در قالب اکيپ های دو نفره با استفاده از تاريکی شب و سوار بر يک دستگاه خودرو پرايد در پوشش مسافر کش با سوار کردن مسافر از مبادی مختلف شهرستان های کرج، ساوجبلاغ و فرديس به مقاصد مختلف، در استان البرز پس از طی کردن مسافتی در يک فرصت مناسب مسير حرکت خود را تغيير داده و با استفاده از سلاح سرد با توسل به زور و تهديد، اموال با ارزش آنها را سرقت و پس از برداشت وجوه موجود در کارت های بانکی طعمه های خود، با بستن چشم و دست آنها، در مناطق خلوت شهر رها و متواری می شدند .

رئيس پليس آگاهي استان البرز در پایان گفت: با توجه به احتمال سرقت از سوی اعضای باند سارقان به عنف، بازپرس شعبه ۶ دادسرای امور جنايی شهرستان کرج، دستور چاپ عکس بدون پوشش متهمان را در رسانه های جمعی صادر کرد، بنابراين از شهروندانی که به اين شيوه و يا توسط اين افراد مورد سرقت قرار گرفته اند درخواست می شود تا جهت پيگيری شکايت خود به اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي استان واقع در ميدان طالقانی کرج مراجعه کنند.