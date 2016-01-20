  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱:۲۰

جام حذفی اسپانیا؛

پیروزی شیرین بارسلونا برابر بیلبائو/ نیمار جور مسی را کشید

پیروزی شیرین بارسلونا برابر بیلبائو/ نیمار جور مسی را کشید

تیم فوتبال بارسلونا در حالی که لیونل مسی و لوئیس سوارز را در ترکیب خود نداشت برابر اتلتیک بیلبائو در جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا به بردی شیرین دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رفت تیم های فوتبال اتلتیک بیلبائو و بارسلونا در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی اسپانیا از ساعت ۲۳:۳۰ روز چهارشنبه در ورزشگاه سن مامس برگزار شد که در پایان تیم بارسلونا با حساب ۲ بر یک میزبان سختکوش خود را پشت سر گذاشت.

منیر الحدادی در دقیقه ۱۸ گل نخست را برای بارسلونا به ثمر رساند و نیمار که در غیاب مسی نگاه‌ها را متوجه خود کرده بود در دقیقه ۲۴ گل دوم را وارد دروازه بیلبائو کرد. در نیمه دوم تلاش تیم بیلبائو برای جبران نتیجه تنها یک بار در دقیقه ۸۹ نتیجه داد که آریتز آداریز موفق به گشودن دروازه بارسلونا شد.

بارسلونا در حالی این بازی را برگزار کرد که لیونل مسی و لوئیس سوارز را در ترکیب نداشت. دو تیم ابتدای هفته در چارچوب دیدارهای لالیگا در ورزشگاه نوکمپ به مصاف یکدیگر رفته بودند که بارسلونا با ۶ گل حریف خود را شکست داد.

 

کد مطلب 3029880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه