پیروزی شیرین بارسلونا برابر بیلبائو/ نیمار جور مسی را کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رفت تیم های فوتبال اتلتیک بیلبائو و بارسلونا در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی اسپانیا از ساعت ۲۳:۳۰ روز چهارشنبه در ورزشگاه سن مامس برگزار شد که در پایان تیم بارسلونا با حساب ۲ بر یک میزبان سختکوش خود را پشت سر گذاشت.

منیر الحدادی در دقیقه ۱۸ گل نخست را برای بارسلونا به ثمر رساند و نیمار که در غیاب مسی نگاه‌ها را متوجه خود کرده بود در دقیقه ۲۴ گل دوم را وارد دروازه بیلبائو کرد. در نیمه دوم تلاش تیم بیلبائو برای جبران نتیجه تنها یک بار در دقیقه ۸۹ نتیجه داد که آریتز آداریز موفق به گشودن دروازه بارسلونا شد.

بارسلونا در حالی این بازی را برگزار کرد که لیونل مسی و لوئیس سوارز را در ترکیب نداشت. دو تیم ابتدای هفته در چارچوب دیدارهای لالیگا در ورزشگاه نوکمپ به مصاف یکدیگر رفته بودند که بارسلونا با ۶ گل حریف خود را شکست داد.