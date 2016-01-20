سالانه ۱۰۰ هزار راس دام از آبدانان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر درویشی ظهر چهارشنبه در نشستی به منظور انتخاب همیاران دامپزشکی شهرستان آبدانان، با اشاره به اینکه شهرستان آبدانان قطب دامداری استان ایلام است، افزود: تعداد ۴۰۰ هزار رأس دام سبک در شهرستان آبدانان وجود دارد که با صادرات فرآورده‌های دامی، صادرات گوشت سفید و قرمز و همچنین صادرات دام زنده به کشورهای حوزه خلیج فارس، این شهرستان قطب اول دامداری در سطح استان ایلام است.

وی با بیان ۳۰ واحد مرغداری در سطح شهرستان وجود دارد، اظهار کرد: تعداد پنج هزار خانوار در سطح این شهرستان مشغول به دامداری هستند که سالانه بیش از ۱۰۰ هزار دام سبک از آبدانان به دیگر استان‌های کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

در پایان این نشست و در فاز اول انتخاب همیاران دامپزشکی، همیاران ۲۰ درصد از روستاهای شهرستان آبدانان انتخاب شدند.